Gastronomicko-turistické podujatie Gastro Srem sa už po šiestykrát uskutoční v dňoch 1. až 3. septembra od 18.00 na Námestí Dr. Zorana Đinđića v Starej Pazove. Na tohtoročnom trojdňovom podujatí sa predstaví okolo 70 autentických gastronomických vystavovateľov zo Sriemu a regiónu, ktorí vynikajú svojou kvalitou a rozmanitými produktmi.

Tvárou podujatia je už tradične herec Aleksandar Dunić v úlohe Sriemca a novinkou na tohtoročnom podujatí sú gastro a travel blogeri, ktorí budú hosťami a účastníkmi.

„Gastro Srem 2023 vás zavedie na nezabudnuteľnú gastronomickú cestu cez prepychové chute a vône tradičnej sriemskej kuchyne. Čaká vás víkend plný perfektnej kombinácie jedla, zábavy a spoločenských stretnutí,“ povedala Dragana Zorićová-Stanojkovićová, riaditeľka Turistickej organizácie Obce Stará Pazova, vo výzve občanom, aby sa ho záväzne zúčastnili.

Aká bude trojdňová ponuka?

Gurmánsky raj, kde sa návštevníci budú môcť oddať kulinárskym zručnostiam renomovaných miestnych a medzinárodných šéfkuchárov. Od tradičných jedál s autentickými tónmi Sriemu až po kulinárske inovácie.

Kúzlo vína je tiež lákavé a milovníci vína budú môcť preskúmať bohatstvo sriemskej vinohradníckej tradície. Ochutnávka špičkových vín miestnych vinární a prezentácia procesu výroby vína očakáva všetkých tohtoročných návštevníkov Gastro Srema.

Okrem gastronomického pôžitku bude aj nezabudnuteľný hudobný zážitok a tak si všetci budú môcť „vychutnať“ zvuky tamburice – tamburášskeho orchestra Mg. Ljubinka Lazića a jeho rovnomennej hudobnej školy, tamburášskej skupiny Ladan špricer a známych kapiel, akými sú Akustična soba, Hrcenšlus, Apsolutno romantično…

Podľa slov D. Zorićovej-Stanojkovićovej tretí deň podujatia pomenovali rodinný deň a v rámci neho čaká všetkých návštevníkov bohatý zábavný program pre celú rodinu. Deti budú mať možnosť hrať sa, zúčastniť sa workshopov a ochutnať si špeciálne jedlá, ktoré budú pre nich pripravené. Na trhu tradície návštevníci budú mať možnosť pocítiť duch starého Sriemu prostredníctvom autentických suvenírov, remeselných výrobkov a miestnych produktov.

Organizátorom 6. ročníka podujatia Gastro Srem je Obec Stará Pazova pod záštitou Pokrajinského sekretariátu pre regionálny rozvoj, medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu a Ministerstva cestovného ruchu a mládeže.

Kultúrny program Gastro Sremu

Ľudová knižnica Dositeja Obradovića v Starej Pazove sa aj tohto roku so svojimi programami zapojí do tohto veľkého obecného podujatia, ktoré je zaradené medzi 11 podujatí osobitného významu pre Staropazovskú obec. V prvý večer v rámci kultúrneho programu v knižnici verejnosti predstavia monografiu Krnješevci, dedina v Srieme (Krnješevci, selo u Sremu), autorky Snežany Aleksićovej, ktorá urobila maximum, aby v tomto vynikajúcom diele ukázala na malú dedinku Krnješevci, patriacu do Staropazovskej obce zo všetkých aspektov histórie.

Milovníci lokálnej histórie a všetci ostatní určite si prídu na svoje. V sobotu 2. septembra na programe sú Sremački divani Borisa Miljkovića, nostalgika, kým v nedeľu 3. septembra je v knižnici naplánovaný poetický večierok Pesme iz česme Dušice Riđošićovej.

Do programu sa aktívne počas trvania podujatia zapoja aj tamojší ochotníci s detskými a dospelými tanečnými skupinami, ktorí tvoria veľkú armádu vo Zväze ochotníkov Obce Stará Pazova.