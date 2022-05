Galéria Zuzky Medveďovej ako súčasť Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci sa tiež aktívne zapojila do programov usporiadaných v rámci 18. Európskej noci múzeí. V tejto našej reprezentačnej galérii usporiadali výstavu pomenovanú Jubilanti Škulec – Agarský – Ďurovka (60 + 60 + 50) s profesorom Rakidžićom. Jej vernisáž bola v sobotu večer 14. mája.

V mene neprítomnej riaditeľky Múzea vojvodinských Slovákov Anny Séčovej-Pintírovej na úvod podujatia sa prihovorila akademická grafička Daniela Marková, ktorá pozdravila prítomných a podrobnejšie ich zoznámila so životom našich troch tohtoročných jubilantov, akademických maliarov Rastislava Škulca z Begeča, Jána Agarského zo Starej Pazovy a Michala Ďurovku z Kysáča, ktorým spoločným menovateľom je, že všetci sú odchovanci profesora Jovana Rakidžića (1944) na Akadémii umenia v Novom Sade.

„Súčasný výtvarný život slovenskej komunity v Srbsku je poznačený skvelými maliarmi, grafikmi a sochármi. Medzi najvýznamnejších našich akademických maliarov strednej generácie patria aj naši tohtoroční jubilanti (šesťdesiatnici) Rastislav Škulec, Ján Agarský a Michal Ďurovka (päťdesiatnik). Svojráznou kuriozitou je, že sa v maľbe školili v rôznych obdobiach na novosadskej Akadémii umení u rovnakého profesora Jovana Rakidžiča, ktorý s právom vystavuje svoje práce spolu s nimi na tejto jubilantskej výstave v Galérii Zuzky Medveďovej. Jeho vplyv na abstraktnú maliarsku orientáciu našich jubilantov je badateľný, hoci každý z nich si v uplynulých tvorivých desaťročiach vybudoval vlastný tvorivý prejav a poetiku,“ napísal v úvode výstavy v katalógu výtvarný kritik Vladimír Valentík. Potom podrobnejšie hovoril o každom z umelcov.

Prítomní sa dozvedeli, že Rastislav Škulec (9. 8. 1962 v Lugu), výtvarný pedagóg na základných školách vo Futogu a v Begeči, sa v prvých rokoch po ukončení štúdia maľby veľmi energicky a silne prejavil na výtvarnej scéne v Novom Sade a poznačil ju predovšetkým svojím postmoderným priestorovým prejavom, nástennými a priestorovými inštaláciami a ako sochár bol radikálny a nekonvenčný. Najnovšie Škulec využíva aj rôzne formáty plátna, ktoré omaľúva do farebných plôch a z tých plôch zasa konštruktivisticky stavia nové obrazové celky. Rastislav Škulec z jubilujúcich maliarov na tejto výstave zachytáva vlastne najracionálnejší postoj k maliarskej tvorbe.

Druhý v rade jubilantov Ján Agarský (30. 11. 1962 v Starej Pazove) je pedagógom na základnej a strednej škole v rodisku. Je to maliar, ktorý svoju tvorbu umiestnil na pomedzí krajinomaľby a abstraktnej maliarskej výpovede. Svoju maliarsku púť začal v rámcoch figurácie, ale relatívne rýchlo začal budovať vlastný čistý abstraktný prejav na základe kompozícií farebných plôch a v určitých obdobiach aj pomocou jednoduchej čiary. Farba a jej hodnoty sa stali jeho základným výtvarným prostriedkom. V poslednom čase Ján Agarský sa orientuje na krajinkársku interpretáciu, a to tak, že na menšie oblé farebné plochy umiestnené do jeho základných farebných kompozícií namaľuje vertikálnu čiaru, ktorá vlastne vo videní pozorovateľa nadobúda výzor kmeňa košatého stromu.

Tretí v poradí jubilant, najmladší z nich, maliar Michal Ďurovka (4. 10. 1972 v Novom Sade), výtvarný pedagóg na základných školách v Kysáči a vo Vrdniku, je tiež zástancom abstraktného výtvarného prejavu zakladajúceho sa predovšetkým na kompozícii rôznofarebných plôch, ktoré kompozične konfrontoval najčastejšie v podobe nepravidelných, alebo oblých tvarov. Potom sa Michal Ďurovka posunul bližšie k asociatívnemu abstraktnému prejavu a v jednej chvíli svoje skúsenosti s farebnými odtieňmi začal kompozične uplatňovať v horizontálnej podobe, v podobe horizontálnych navrstvených čiar neodolateľne pripomínajúcich rovinu, na ktorej sú eliminované všetky zvyšné detaily a ktorá je predstavená vo svojej holej podstate a v rôznych emocionálnych podobenstvách.

Hrou na flaute podujatie spestrila mladá hudobníčka Zara Hansmanová, žiačka 2. ročníka Hudobnej školy Josipa Slavenského v Novom Sade.

Kolektívna výstava Jubilanti v Galérii Zuzky Medveďovej potrvá do 3. júna 2022.