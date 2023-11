Oslavný koncert pri príležitosti 25 rokov práce Miešaného speváckeho zboru cirkevného zboru a 18 rokov Komorného zboru Agapé zorganizovali včera večer v Chráme Božom SEAVC v Novom Sade. Toto spevácke podujatie bolo spojené aj s prezentáciou knihy, venovanej týmto jubileám.

„Zhromaždili sme sa dnes večer v tomto chráme Božom, aby sme oslavovali rozhodnosť trvať a pracovať pri naplnení cieľa, ktorý sme si vytýčili pred štvrť storočím. Áno, piesňou budeme oslavovať to, čo sa novosadským entuziastom, zhromaždeným pri spolku Šafárik a evanjelickom cirkevnom zbore podarilo, a veríme, bude sa dariť aj naďalej – pestovať slovenskú ľudovú, chrámovú a vlasteneckú zborovú pieseň. Budeme oslavovať 25. narodeniny miešaného speváckeho zboru, ktorý je významnou zložkou v pestovaní tradície a svojbytnosti novosadských Slovákov. Pritom máme aj mladší zbor Agapé, ktorý tiež oslavuje 18. narodeniny – a kráča tou istou cestou, ako aj jeho predchodca,“ povedal na úvod podujatia moderátor programu Rastislav Zorňan.

Po ňom sa zoskupeným prihovoril aj zborový farár Branislav Kulík a senior báčsky Jaroslav Kopčok. Za to, že miešaný spevácky zbor pretrval štvrť storočia, zásluhy patria všetkým tým, ktorí boli a sú jeho členovia. Počas rokov sa ich vystriedalo skutočne veľa. No boli chvíle, keď z tej organizačnej stránky bolo potrebné veci držať v hrsti, koordinovať a organizovať, často aj motivovať ľudí. Neraz si to na plecia zobrala Juliana Brtková, ktorá viac hovorila o tom.

Potom už nasledoval spev v predvedení oslávenca – miešaného speváckeho zboru pod taktovkou Anny Crveniovej a hovorili aj o jednotlivých statiach činnosti zboru. Osobitný hold vzdali vedúcim a dirigentom zboru, ktorí svojou odbornou prácou poznačili históriu zborového spevu Slovákov v Novom Sade – Jankovi Zorjanovi, Martinovi Kmeťovi, Jurajovi Feríkovi, ale aj aktuálnej vedúcej tohto telesa Anne Crveniovej.

Na oslavu si pozvali aj svojich kamarátov z Báčskeho Petrovca, s ktorými sa radi stretávajú a spolu spievajú. Je to Komorný zbor Musica viva z Báčskeho Petrovca s dirigentkou Marienou Stankovićovou-Krivákovou. Zaspievali v novosadskom kostole štyri piesne.

Novosadčania sú hrdí na zbor Agapé, ktorý vznikol v roku 2005 z dievčenskej speváckej skupiny Šafárika, keď do svojho repertoáru pridali aj nábožné piesne a začali vystupovať aj pri evanjelickom cirkevnom zbore. Svedectvom ich úspešnej činnosti je aj CD pod názvom Čuj, aká prekrásna pieseň, nahrané v roku 2010. V súčasnosti ich vedie Tatiana Jašková.

Napokon kyticami kvetov sa zavďačili vedúcim zborov, ako aj aktivistom pri zostavovaní novej publikácie, zachytávajúcu dejiny týchto dvoch zborov. Knihu stručne predstavili a v nasledujúcich dňoch si ju záujemcovia budú môcť aj zaobstarať.

Druhý polčas osláv bol vo voľnejšej atmosfére v sieni priľahlej budovy Šafárika, kde nechýbali ani torty pre oslávencov a dobré pobavenie pri živej hudbe hudobníkov zo Starej Pazovy.