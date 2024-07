Športové diania na Olympijských hrách v Paríži štartujú už v stredu. Ide o futbalový turnaj a podujatie svojrázne aj pred oficiálnym začiatkom otvoria zápasy Argentína – Maroko, ako aj Uzbekistan – Španielsko. Okrem týchto súbojov na programe budú aj ostatné, čiže všetkých osem stretnutí prvého kola skupinovej fázy.

Otvorenie Olympijských hier bude v piatok a predtým si treba ešte zaspomínať aj na tie, ktoré pred šestnástimi rokmi zorganizoval Peking.

Hlavné mesto Číny organizáciu OH v roku 2008 dostalo ešte v roku 2001. Kandidáti boli aj Toronto, Paríž, Istanbul a Osaka, ale Peking presvedčivo triumfoval v hlasovaní.

Na týchto OH účasť malo 11 200 športovcov z 204 krajín a zaujímavé je to, že ich otvorili o ôsmej hodine a ôsmej minúte večer, 8. augusta 2008, pretože je v čínskej tradícii osmička šťastné číslo.

Športovci z Bruneja boli suspendovaní, pretože ich Olympijský výbor zabudol zaslať prihlášku, takže športovci z tejto krajiny nemali právo súťažiť, zato ale po prvýkrát účinkovali Maršalské ostrovy a Tuvalu.

Treba spomenúť, že americký plavec Michael Phelps na týchto hrách získal až osem zlatých medailí, čím prekonal rekord svojho krajana Marka Spitza z Mníchova 1972, ktorý získal sedem zlatých vyznamenaní.

Jamajský bežec Usain Bolt triumfoval v atletických pretekoch na 100 a 200 metrov a stanovil aj nové svetové rekordy.

Keď ide o dámy, plavkyňa Kirsty Coventry zo Zimbabwe získala štyri medaily, na ženskom tenisovom turnaji všetky tri medaily získali Rusky – zlato Elena Dementieva, striebro Dinara Safina a bronz Vera Zvonareva.

Britka Rebecca Romero triumfovala v cyklistike, kým na Olympijských hrách v roku 2004 získala striebro vo veslovaní.

Naši športovci získali tri medaily – Milorad Čavić bol strieborný v plávaní, kým bronz získali Novak Đoković a vodní pólisti.

Najlepšiu bilanciu medailí na OH 2008 v Pekingu mali práve Číňania – získali ich presne sto.

Zaujímavo je to, že toto boli prvé Olympijské hry, na ktorých Srbsko vystúpilo samostatne, keďže v roku 2006 získala samostatnosť. Prvé olympijské medaily v dejinách si práve v Pekingu vybojovali Afganistan, Maurícius, Sudán, Tadžikistan a Togo.

Londýn 2012

V roku 2012 sa Olympijské hry znovu vrátili na európske územie. Po Pekingu, ktorý pre naše podnebie a sledovanie televíznych prenosov nebol ideálnou destináciou, pre časový rozdiel, v Londýne v roku 2012 to bolo celkom inak.

Jubilejné 30. Olympijské hry v roku 2012 prebiehali od 27. júla do 12. augusta a Londýn sa stal prvým mestom v dejinách moderného olympizmu, ktoré Olympijské hry organizovalo trikrát – bol totiž hostiteľom aj v rokoch 1908 a 1948.

Hostiteľ je zvolený na zasadnutí Medzinárodného olympijského výboru 6. júla 2005 v Singapure, keď Londýn porazil kandidatúry Paríža, Madridu, New Yorku a Moskvy.

Na OH 2012 súťažilo 10 a pol tisíca športovcov z 204 krajín. Prvýkrát sa Olympijských hier zúčastnili športovkyne zo Saudskej Arábie, Kataru a Bruneja.

Niektoré športové súťaže prebiehali aj mimo Londýna – futbal sa hral aj v mestách Cardiff, Coventry, Newcastle, Menčester a Glasgow, plachtenie prebiehalo 200 km juhozápadne od Londýna v stredisku na ostrove Portland, kým mountainbike súťaž prebiehala na Hadleigh Farm v grófstve Essex.

Aj na týchto Olympijských hrách dominoval plavec Michael Phelps, ktorý získal ďalšie medaily. Z programu vypojili bejzbal a softball, takže sa vyskytli dve voľné mieste. O nich bojovali karate a squash, ale ani jeden šport nezískal potrebnú podporu členov Medzinárodného olympijského výboru, takže tieto športy ani dnes nie sú v programe Olympijských hier. Po prvýkrát prebiehala aj súťaž v dámskom boxe.

Z našej krajiny na OH do Londýna cestovalo 116 športovcov a získali sme 4 medaily. Zlato v taekwondo si vybojovala Milica Mandićová, striebro Ivana Maksimovićová v strelectve, bronz Andrija Zlatić tiež v strelectve. Bronzoví boli aj vodní pólisti, ktorí sa z OH tradične vždy vracali s niektorou z medailí.

Najúspešnejší boli Američania. Získali úhrnne 104 medailí, druhá bola Čína, tretie Spojené kráľovstvo, kým Rusko skončilo na štvrtom mieste.