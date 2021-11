Neúnavný fotokronikár Ondrej Miháľ, pôvodom zo Silbaša, ktorý už roky žije a pôsobí v Kanade, vydal ďalšiu knihu venovanú tradičných hodnotám vojvodinských Slovákov. Publikáciu pod názvom Zanikajúca krása slovenských domov vo Vojvodine II včera prezentoval v Hložanoch. Večierok prebiehal v skutočne primeranom priestore – v Etnodome Tulip.

Táto kniha je do istej miery pokračovaním prvej knihy, tiež zloženej z fotografií pôvodných architektonických skvostov, akých je v našich slovenských dedinách stále menej. A základom kníh je výstava fotografií, ktorá bola najprv na Slovenských národných slávnostiach, a potom bola inštalovaná i na Slovensku.

Z nafotených až 20-tisíc fotografií autor do tejto druhej knihy zaradil asi 124, v prvej knihe ich vraj bolo 156. Kým v prvej knihe sú tieto vzácne fotografie zo 17 slovenských prostredí, v druhej ich je z ďalších 12. Z úhrnne urobených fotografií je toto len malý zlomok. Ako povedal sám autor, nie sú to tie najkrajšie fotografie, ale tie, ktoré majú niečo spoločné. My dokladáme, že každá rozpráva svoj vlastný príbeh, lebo je svedkom istej doby i života ľudí, ktorý v tom dome bývali.

Na včerajšej prezentácii autora Ondreja Miháľa a všetkých prítomných privítala Tatiana Miškovicová, majiteľka Etnodomu Tulip. Potešenie, že sa táto prezentácia koná práve v tomto priestore, vyjadrila Viera Miškovicová, predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien. V rozhovore s autorom sa prítomní dozvedeli o migráciách vojvodinských Slovákov do zámoria, o jeho živote a pôsobení na Slovensku, neskôr v Kanade, o jeho doteraz publikovaných knihách.







Autorkou fotografií v knihe Zanikajúca krása slovenských domov vo Vojvodine II je okrem Ondreja Miháľa i Jarmila Hašková (1965 – 2019). Jej prínos a zanietenosť v zachovaní týchto svedkov zašlých čias zo života Slovákov bola osobitne zdôraznená i pri tejto príležitosti. Na večierku boli i jej mama a brat s manželkou.

Večierok bol obohatený videoprezentáciami – svojráznou virtuálnou prechádzkou miest, kde z týchto niekdajších krás zostala iba ruina. Spevom ho spestrili Vesna Murtínová a Jana Stupavská za sprievodu harmonikára Ivana Galamboša.

Prezentácia uvedenej knihy prebiehala už v Kysáči. Ďalšie predstavovania boli naplánované na Slovensku, ale, žiaľ, pre neustupujúcu pandémiu nebude ich možné realizovať. Autor verí, že v ďalších našich prostrediach ju bude prezentovať len čo to zdravotná situácia dovolí.