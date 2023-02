Z príležitosti tradičnej akcie prezentovania nových kníh Slovenského vydavateľského centra Zima s knihou a Medzinárodného knižného veľtrhu v Novom Sade dostali sme sa i k číslam. Ako nám povedal Vladimír Valentík, riaditeľ SVC, pre čitateľov pribudlo 15 nových titulov. Je to pekná kôpka kníh. A nie sú to knihy iba na prezentáciu, či na kúpu pre jednotlivých záujemcov, ale i pre knižnice.

„Tešilo by ma, keby sa aj tohto roku podarilo zaobstarať podporu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny kúpou kníh pre päť knižníc, ktoré pravidelne od roku 2007 zásobujeme našimi vydaniami,“ povedal nám riaditeľ Valentík. „Býva to 15 – 20 kníh, niekedy aj vyše 20. Presnejšie povedané od toho roku 2007 to bolo spolu vyše 310 titulov, ktoré sa vďaka tejto podpore dostali do piatich našich knižníc. Ide tu o knižnice v Kovačici, jej oddelenie v Padine, knižnicu v Starej Pazove, oddelenie Mestskej knižnice v Novom Sade v Kysáči a o petrovskú knižnicu, teda týchto päť knižníc, ktoré majú veľký počet slovenských čitateľov, teda čitateľov, ktorí čítajú po slovensky, pravidelne takto zásobujeme. Táto podpora bola aj minulý rok. Raz sa však stalo, že sme vynechali túto možnosť a na svoje náklady sme darovali nové vydania do týchto piatich knižníc, čo je pre taký podnik, akým je Slovenské vydavateľské centrum, slušné zriekanie sa.“

Veríme, že ani tohto roku táto pekná a užitočná prax nevystane, že nové vedenie a zloženie NRSNM bude v nej pokračovať. Tým skôr, že Slovenské vydavateľské centrum prakticky knihy vydáva iba na základe projektov a nie je užívateľom rozpočtových prostriedkov na žiadnej úrovni, teda ani na republikovej, ani na pokrajinskej, ani na obecnej.