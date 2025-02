Švajčiarsky rockový band Dirty Sound Magnet bude koncertovať v priestore SKCNS Fabrika dňa 16. marca s domácou skupinou Jolly Little Bunch.

Švajčiari Dirty Sound Magnet majú za sebou tri albumy a vyše 500 koncertných vystúpení v európskych krajinách, Veľkej Británii a v Mexiku. O ich psychedelickom rockovom zvuku hovoria, že obsahuje virtuozitu Led Zeppelin, drsnú energickosť Iggyho Popa a mystickosť The Doors, pričom nechýbajú ani moderné inšpirácie, akými sú Tame Impala alebo King Gizzard & the Lizard Wizard. Zatiaľ posledný album Dreaming in Dystopia im vyšiel v roku 2023.

Novosadská skupina Jolly Little Bunch vznikla roku 2017 a o svojej hudbe hovoria, že obsahuje prvky viacerých štýlov, akými sú rock, punk, metal a evergreen. Zatiaľ nahrali jeden minialbum a v tomto roku sa očakáva ich dlhohrajúce vydanie. Členovia skupiny predtým hrali v novosadských bandoch GBB, The Petting Blues Band, Nasty Michelle a Piknik.