Americká metalová skupina Testament bude koncertovať v novosadskom SKCNS Fabrika vo štvrtok 25. júla. Ide o jednu z najznámejších svetových kapiel v oblasti hudobného žánru thrash metal. Pôsobia už celé štyri desaťročia a toto bude ich prvé vystúpenie v Novom Sade.

Skupina Testament bola založená roku 1983 v San Franciscu a po viacročnej koncertnej aktivite roku 1987 vydali debutový album The Legacy. Širšiu popularitu medzi fanúšikmi metalového zvuku získali vďaka videoklipu k piesni Over the Wall, ktorý bol premietaný v programe MTV. A pozornosť hudobnej kritiky upútal najmä charakteristický spev Chucka Billyho, ako aj gitarová hra Alexa Skolnicka, ktorého učiteľom bol známy Joe Satriani.

Nasledujúce albumy The New Order (1988), Practice What You Preach (1989) a Souls of Black (1990) priniesli skupine Testament ďalšie úspechy. V priebehu 90. rokov však zaznamenali postupné klesanie popularity, ako aj určité zmeny v zložení skupiny a zdravotné problémy niektorých členov bandu. Ale napriek rôznym prekážkam pokračovali s činnosťou, čím získali osobitný rešpekt obecenstva a kritiky. Dodnes nahrali trinásť albumov, z ktorých zatiaľ posledný Titans of Creation vyšiel roku 2020.

V aktuálnom zložení skupiny Testament sú gitaristi Eric Peterson a Alex Skolnick, spevák Chuck Billy, basgitarista Steve Di Giorgio a bubeník Chris Dovas.