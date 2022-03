Verejný komunálny podnik Gradska čistoća v Novom Sade na viacerých lokalitách v meste umiestnil 50 kontajnerov na sklo. Tento projekt prebieha v spolupráci s Nemeckou organizáciou pre medzinárodnú spoluprácu (GIZ).

„Na území mesta Nový Sad nainštalované je 50 kontajnerov. Sú to tzv. zvony na sklo. Bude to prvým krokom k uplatneniu primárneho separovania, ako aj krokom k čistejšiemu Novému Sadu. Je veľmi dôležité, aby sa občania zapojili do tejto akcie a aby ukázali zodpovednosť k životnému prostrediu,“ povedala Mira Radenovićová, členka Mestskej rady pre majetok a majetkovo-právne záležitosti, ochranu životného prostredia, udržateľný rozvoj a energetickú efektivitu. Radenovićová zdôraznila, že mesto naplno pracuje na projektoch, ktoré sú dôležité pre ochranu životného prostredia a nasledujúcim projektom je, podľa jej slov, výstavba regionálneho strediska pre nakladanie s odpadom podľa všetkých ekologických štandardov, ktoré predpisujú EÚ smernice.

Národná koordinátorka GIZ Zorica Bilićová ocenila, že je pre Srbsko tento projekt príležitosťou na splnenie požiadaviek z kapitoly 27, ktoré, okrem iného, vyžadujú výrazne väčšie množstvá zozbieraného odpadu rôznych druhov. Poukázala na to, že recyklácia skla je oblasťou, ktorú musíme výrazne vylepšiť, aby sme sa dostali na európsku úroveň a podľa jej slov tento projekt poskytuje základ pre taký krok.

Umiestnenie kontejnerov na sklo:

Modene č. 5

Konstantina Danila č. 2

Ignjata Pavlasa č. 20

Dunajská č. 37

Beogradski kej č.7

Miloša Bajića č. 1

Daničićeva č. 9

Stevana Milovanova č. 8

Kozačinskog č. 8

Bulvár Mihajla Pupina č. 3, 7, 19 a 22

Trifkovićev trg č. 1 a 9

Prolaz Miloša Hadzića bb

Miletićeva č. 51

Trg Marije Trandafil č.13

Šafárikova č.15

Jevrejska č. 18, 21 a 36

Vojvode Mišića 14 a 30

Maksima Gorkog č. 1, 10, 17, 29, 36, 41, 53 a 61

Radnička 11, 19, 21, 31, 47, 51 a 53

Sutjeska č. 2

Stevana Musića č. 15