V roku 2022 by mali prebiehať 55. Folklórne slávnosti pod Poľanou, kde bývajú tradičnými účastníkmi aj slovenské folklórne súbory zo Srbska. Jeho vzácnym segmentom je i Krajanská nedeľa, ktorá by si tohto roku mala pripísať 47. ročník.

Po dvojročnej prestávke zapríčinenej celosvetovou pandémiou, počas ktorej členovia Dramaturgickej rady Krajanskej nedele mali len jedno online zasadnutie, v sobotu 22. januára sa znovu osobne stretli. V tomto medzinárodnom organizačnom telese sú predstavitelia slovenských komunít z Česka, Maďarska, Rumunska, Chorvátska a zo Srbska. Zasadnutie mali tentoraz v priestoroch Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe (Maďarsko). Privítala ich tam vedúca regionálneho strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Hajnalka Krajcsovicsová.

Členovia Dramaturgickej rady Krajanskej nedele na čele s Dr. Vlastimilom Fabišikom, predsedom kultúrnej komisie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a režisérom programov, zhrnuli doterajšie prípravy Krajanskej nedele v roku 2022. V rozprave spresnili harmonogram pobytu účastníkov (v dňoch 7. – 11. júla 2022) a scenár programu. Sám program tejto časti známych Podpolianskych slávností bude uvedený 10. júla 2022 o 13.30. Hlavným garantom Krajanskej nedele je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a realizátorom Folklórny spolok Púčik z Českej republiky.

Remeslo má zlaté dno

Názov programu Krajanskej nedele je Remeslo má zlaté dno a je teda zameraný na dávno zabudnuté remeslá. Účastníci môžu folklórne spracovať nielen prácu remeselníkov, ale i remeselnícke tance, spevy, zábavy remeselníkov, obyčaje a remeselný jarmok. Do programu budú pozvané súbory, ktoré boli vybrané pre rok 2020. Sú to súbory z týchto štátov: z Kanady, Česka, Francúzska, Maďarska, Poľska, Rumunska a zo Srbska. Z našej krajiny to dva súbory: Folklórny súbor KOS Jednota z Hložian a Folklórny súbor V šírom poli hruška pri Dome kultúry 3. októbra v Kovačici.

Spresnili aj plán zamerania programov Krajanskej nedele od roku 2022 do roku 2030, ktorý vypracovali už pred piatimi rokmi. Toto je veľmi dôležité, aby sa folklórne súbory a skupiny mohli v predstihu pripraviť a spracovať danú tému tak, aby korešpondovala so zameraním Krajanskej nedele v danom roku.

Uplynulú sobotu pre členov tohto prípravného telesa bola v Békešskej Čabe pripravená prehliadka Slovenského oblastného domu, kde návštevníkov sprevádzal András Kisely. Zo Srbska členmi tejto medzinárodnej Dramaturgickej rady sú Ján Slávik a Marijan Pavlov.