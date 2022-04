V miestnosti Radionica Kreatívneho dištriktu v Novom Sade včera otvorili multimediálnu výstavu Kresby cestujú časom. Výstavou sú zahrnuté detské práce Strediska výtvarnej výchovy detí a mládeže Vojvodiny, a to od 50. rokov minulého storočia po súčasnosť. Otvorená bude do 15. mája.

Stredisko výtvarnej výchovy detí a mládeže Vojvodiny je združenie, ktoré sa už 67 rokov nepretržite venuje afirmácii detskej výtvarnej tvorby a skvalitňovaniu výučby výtvarnej kultúry. Ako také je jedinou inštitúciou svojho druhu u nás, ale aj na celom Balkáne. Odhaduje sa, že zbierka, ktorú stredisko vlastní, obsahuje milión detských umeleckých diel.

Výstava je ukazovateľom rozvoja detí a mládeže a ich perspektívy vo vzťahu k rôznym dominantným spoločenským a kultúrnym hodnotám a trendom. Výstava je takisto aj svojráznym strojom času, chronologickým ukazovateľom rozvoja detských a mládežníckych kresieb a ich vnímania sveta.

„Tento deň je veľkým dňom pre stredisko. Je to prvá veľká retrospektívna výstava po sedem desaťročí obetavej práce všetkých mojich predchodcov,“ povedala riaditeľka strediska Ljubica Tankosićová. Prítomných informovala, že najstaršia kresba datuje z roku 1954, ako aj to, že svojrázne skulptúry, inšpirované obdobiami znázornenými na kresbách, vypracovali deti spolu so svojimi pedagógmi.

Organizátori okrem vystavených prác detí a mládeže z našej krajiny, ako aj zo zahraničia, niekoľkometrovým zoznamom mien, nachádzajúcim sa na stene miestnosti Radionica, vzdali vďaku všetkým pedagógom a odborným spolupracovníkom, ktorí sa od roku 1954 do roku 2022 podieľali na rozvoji výtvarných zručností detí v Stredisku výtvarnej výchovy detí a mládeže Vojvodiny. Medzi početnými pedagógmi sú aj: Anna Babiaková z Padiny, Zuzana Galambošová z Hložian, Ivan Križan z Báčskeho Petrovca, Ján Stupavský a Ján Takáč zo Starej Pazovy, Milan Vereš s B. Petrovca a iní.