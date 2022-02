Tohto roku sú presne dve desaťročia, ako obnovili Spolok petrovských žien. Tento príkladný spolok vlani oslávil ešte jedno vzácne jubileum – sté výročie celkovej ženskej organizovanej aktivity v petrovskom prostredí.

Vlaňajšie okrúhle sté výročie si petrovské ženy nechceli nechať ujsť len tak, aby nezostala po tomto aj písaná stopa. Preto sa vzchopili a prichystali publikáciu Sto rokov spolku žien v Petrovci, ktorá v januári tohto roku vyšla z tlačiarenských strojov. Jej verejná prezentácia, čiže premiéra bola v stredu 2. februára vo veľkej zasadacej sieni budovy Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec.

Piesňou Tie petrovské zvony načali harmonogram prichystanej premiéry knihy spolkové speváčky, ktoré vystupujú pod menom Petrovčanky. Neskôr speváčky zaspievali aj ďalšie piesne v sprievode harmonikára Zdenka Makovníka a tým spestrili pásmo prichystaného slova.

Predsedníčka Spolku petrovských žien Mária Gašparovská privítala všetkých prítomných a potom dala slovo aj hosťom. Gratulačné slová im predniesli predsedníčka obce Jasna Šprochová v mene lokálnej samosprávy, ktorá Máriám (keďže sa oslavovali Hromnice) priniesla aj kvetinové darčeky a spolku aj tortu dobošku, ako aj Anna Horvátová, predsedníčka Výboru pre informovanie, v mene NRSNM.

Moderátorka programu Anna Hansmanová potom skĺbila do jedného celku ďalšie body programu. Úryvky z knihy prečítali Mária Gašparovská, Katarína Rašetová, Anna Hansmanová, Katarína Arňašová, Zuzana Medveďová-Koruniaková a Svetluša Hlaváčová. K tomu básne Andreja Ferku a Juraja Tušiaka umelecky predniesol Rastislav Labáth.

Novú publikáciu Sto rokov spolku žien v Petrovci (2021), ako aj tie predchádzajúce, ktoré vyšli na počesť petrovských žien a samy sa aj pričinili o ich vznik, a sú to: Čarovná niť v ruke ženy (2012), zbierky receptov Takto to chutí po petrovsky (2012), Takto to chutí po petrovsky 2 (2013), ako aj monografiu Spolok petrovských žien vo fotografii 2002 – 2017 (2017), zhodnotil redaktor Jaroslav Čiep.

Táto 208-stranová publikácia, vytlačená na kriedovom papieri, je súvislým pokračovaním tých predchádzajúcich kníh. Početné historicko-spomienkové texty a príspevky v knihe sú zaradené do nej, aby doplnili biele miesta z tých predchádzajúcich kníh, alebo aby ešte detailnejšie objasnili určité historické súvislosti a udalosti za posledných 100 rokov.

Na stranách tejto objemnej knihy sa o tom okrem zostavovateľky rozpísali aj viacerí naši kultúrni dejatelia, bývalé predsedníčky, tiež i členky spolku. V knihe sú aj publicistické príspevky redaktorov takmer všetkých tlačených a elektronických médií, ktorí sa zmieňovali o spolkových počinoch. Početné fotografie popretkávali aj predchádzajúce strany a nájdeme tu aj reprodukcie dokumentov a aj notové záznamy.

Napokon sa konal aj krst knihy. Okrem predsedníčky spolku Márie Gašparovskej účastníkmi posypania knihy žitom boli v mene spoluvydavateľa knihy Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valentík a predsedníčka obce Jasna Šprochová. Na záver ženám zagratuloval aj predseda Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec Ján Lačok.