Letnú školu výtvarného umenia pre deti založil vlani Slovenský kultúrny klub. V tom istom roku s letnou školou výtvarného umenia štartovali v Báčskom Petrovci, kde spracovali reliéfy, teda náročné výtvarné techniky a grafiky, odtlačky na lise a pod. V tomto roku sa rozhodli prísť do Kovačice, po prvé, že Kovačica v tomto roku jubiluje, teda nesie sa v znamení 220 rokov od založenia, a po druhé, že je Kovačica centrom insitného umenia.

Ale aj napriek tomu má niekoľkých akademických maliarov, ktorí, žiaľ, okrem Sane Stvorcovej-Končekovej nežijú v Kovačici. „Matin Kizúr žije v Austrálii, Tichomír Bíreš žije v Ríme, Ingrid Cicková žije v Grécku atď., takže chceli sme ich upozorniť, že ak by boli ďalší, že vlastne my sme preskočili určitú fázu a že treba ísť od začiatku,“ hovoria organizátori letnej školy výtvarného umenia Vladimír Valentík, kunsthistorik, a jeho dcéra Emília Valentíková-Labátová, profesorka výtvarného umenia v základnej škole v Maglići.

„Deti maľovali podľa živého modelu, a skutočne sa tomu veľmi potešili, lebo nikdy nekreslili podľa živého modelu. Nikdy nekreslili ten formát, lebo B5 blok, ktorý používajú v škole, je menší. Nikdy nekreslili na trón, čo je vlastne pravidlo pri prijímacích skúškach či už na strednú umeleckú školu či na výtvarnú akadémiu. Znamená podmienkou je kresba uhlíkom, bez ohľadu či je záujemca o štúdium maľby, grafiky alebo sochy. Figúru, ľudskú kreslenú uhlíkom na trón veľkosti 70 x50cm musí mať každý uchádzač. My sme práve to sa snažili, ten základ ponúknuť deťom už v tomto veku, keďže frekventanti dielní boli vo veku od 11 do 13 rokov. Chceli sme ich do toho zasvätiť,“ vysvetlia Emília, ktorá nekryla nadšenie a prekvapenie z veľkého záujmu detí o tieto dielne.

Dielne sa realizovali počas dvoch dní, prvá sa konala v stredu 24. augusta a bola teoretická. Na teoretickej, vstupnej časti deťom prednášal Vladimír Valentík, kým praktickú časť, ktorá prebiehala vo štvrtok 25. augusta mala na starosti Emília.

Valentík sa snažil deťom zaujímavým spôsobom priblížiť teóriu umenia, ako aj známe mená akademických maliarov z radov vojvodinských Slovákov. V praktickej, teda tvorivej časti dielne snažili sa deťom ponúknuť techniky, ktoré sa v škole nerobia a je to ako sme už uviedli maľovanie podľa živého modelu a maľovanie zátišia. Obidve maľovali uhlíkom.

Anna Žolnajová-Barcová, riaditeľka Galérie insitného umenia v Kovačici, tiež vyjadrila spokojnosť a bola prekvapená, koľko detí na dielne prišlo. Mala tiež slová chvály pre Valentíkovcov, ktorí skutočne profesionálne pristúpili k svojej práci. „Veľmi som spokojná, ako dopadli dielne. Prihlásených bolo zo 5 detí a na samotné dielne ich prišlo dvojnásobne viac. Skutočne ma prekvapili a zvlášť ich vášeň k maľovaniu. Pýtali sa, radili, vymieňali rady a skúsenosti. Myslím si, že boli dielne naozaj úspešné. Musím podotknúť i to, že im v teoretickej časti prednášateľ Vakentík dal skutočne cenné rady a informácie o tom, kde a ako, teda aké sú podmienky na zápis do umeleckých stredných škôl a akadémií. Myslím si, že boli veľmi osožné a že budeme túto spoluprácu pestovať aj ďalej.“

Z prác, ktoré vznikli počas týchto dvoch dní, bude nainštalovaná aj výstava, a to už vo štvrtok 31. augusta, na ktorej malí budúci maliari Erik Krišan, Hana Krišanová, Patrísia Sretenović, S. Bolerácová, Iskra Hajková, Sára Mlynárčeková, Lucia Vanesa Veňarská, Aneta Babková a Hana Barcová, budú mať príležitosť ukázať svoje práce verejnosti.

Organizátori a ideoví tvorcovia dielne prisľúbili, že s takýmito podobnými dielňami budú pokračovať.