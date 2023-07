V posledných dňoch nás zasiahla vlna tropických teplôt. Tieto neznesiteľné horúčavy sú veru príjemnejšie pri vode. A tak pre tých, ktorí nevycestovali k moru, na spríjemnenie letných páľav z Obce Báčsky Petrovec majú pekné správy. Totižto predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová podnikla kroky, ako spríjemniť tieto tropické dni najmladším obyvateľom obce. Prišla s nápadom, ktorý sa jej podarilo aj zrealizovať.

A tak už od zajtra 20. júla budú mať všetky deti z Predškolskej ustanovizne Včielka a všetci žiaci základných škôl vo všetkých dedinách našej obce prístup do akvaparku od pondelka do piatka od 10. do 19. hodiny za 250 dinárov. V prípade záujmu o pobyt v akvaparku v pracovné dni len od 16. do 19. hodiny vstupné bude 200 dinárov. Ak príde rodič s deťmi, treba sa preukázať dokladom, že je obyvateľom báčskopetrovskej obce a ak prídu žiaci sami, majú sa preukázať žiackou knižkou.

Aby sa táto akcia pre deti zrealizovala, predsedníčka Šprochová oslovila miestnych podnikateľov, ktorí s radosťou prijali návrh sponzorovať rozdiel až do plnej ceny lístka na kúpalisko. Týmto spôsobom sa deťom poskytne pekná zábava, od zajtra až do konca augusta, pokiaľ bude akcia trvať, akže zostanú doma a nevycestujú k moru.

Ak bude v septembri priaznivé počasie, predsedníčka má v pláne zorganizovať ďalšiu akciu pre deti v akvaparku. Avšak keďže to závisí od počasia, verejnosť bude o tom informovaná dodatočne.

Zdroj: Obec Báčsky Petrovec