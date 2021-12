Humanitárnej akcie Magická pošta Srbska sa zúčastnila i Základná škola Jána Amosa Komenského v Kulpíne. Návrh, aby sa zapojili do akcie zbierania vecí pre balíčky deťom z ohrozených častí Srbska, alebo deťom bez rodičovskej starostlivosti, dala Nataša Zimanová. Učitelia prijali návrh a začala sa príprava vecí pre humanitárne balíčky.

Návrh zapojiť sa do tejto humanitárnej akcie podporila celá škola. Pedagogička Zagorka Marinkovićová cestou obežníka oboznámila všetkých žiakov a učiteľov. Tatiana Kováčová, učiteľka 4. a, zorganizovala učiteľov a deti, aby do školy prinášali rôzne veci vhodné pre humanitárne balíčky. Tak priniesli hygienické potreby, školské potreby, hračky, menšie športové rekvizity a podobné veci. Všetko zhrnuli spolu do škatúľ a vriec a čakajú na predstaviteľov Magickej pošty Srbska, aby prišli zozbierané veci prevziať. Potom ich budú baliť do balíčkov a odovzdajú na tú pravú adresu.

Žiaci kulpínskej školy sa s radosťou zapojili do akcie a prinášali novučičké veci pre svojich nových kamarátov. Deti si uvedomili, že ich málo pre niekoho znamená mnoho. V škole a aj doma ich tak učia a vychovávajú, aby boli dobrými humánnymi členmi spoločnosti, v ktorej žijú a aby vedeli podať ruku každému, komu je to potrebné.



