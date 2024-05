Členovia Skautského oddielu Jánošík z Kovačice majú za sebou dva víkendy vyplnené aktivitami. Najprv sa zúčastnili v programe májových Dní Kovačice, a potom aj v skautskej súťaži v meste Bela Crkva, kde dosiahli vynikajúci úspech.

Dňa 11. mája v rámci programu Dní Kovačice SO Jánošík v priestore Športovo-rekreačného strediska Slávia znovu usporiadal Dni bez hraníc, do ktorých sa zapojilo asi 80 detí a tínedžerov rozdelených do 14 skupín. Hrali sa rôzne primerané hry, ako napr. lyžovanie na tráve, zdolávanie prekážok, skautský volejbal, hry s loptami a guľami a podobne.

Od 17. do 19. mája členovia kovačického SO Jánošík sa zúčastnili v súťaži v nočnej orientácii v Bielej Crkve. Kovačickí skauti boli rozdelení do dvoch súťažných skupín: mladšej (vo veku od 11 do 15 rokov) a staršej (od 15 do 19 rokov). Táto nočná skautská súťaž trvala viac hodín, počas ktorých bolo potrebné zdolať rôzne prekážky a riešiť úlohy v určitých situáciách v prírode, ako aj prejsť určenú dráhu (11 – 13 kilometrov) a vrátiť sa späť do tábora.

Členovia mladšej skupiny kovačického SO Jánošík v tejto nočnej súťaži dosiahli vynikajúci úspech: získali 1. miesto a domov si priniesli šampiónsky pohár.

Od vedúcej SO Jánošík Maríny Lotinovej sa dozvedáme, že tieto májové zážitky a úspechy sú zároveň aj najlepším podnetom na rôzne skautské aktivity v nasledujúcom období.