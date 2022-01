Zasvätenejší znalci tvrdšieho gitarového zvuku by určite súhlasili, že v prípade Atomic Rooster ide o jednu z najnedocenenejších hardrockových skupín, na ktorej kariéru neprajne vplývali rôzne okolnosti, ale najmä nestabilný zdravotný stav frontmana Vincenta Cranea a nakoniec aj jeho tragický osud.

Vzniku tejto anglickej skupiny predchádzalo psychedelicko-rockové dobrodružstvo pod názvom The Crazy World of Arthur Brown, ktorého dvaja členovia – klávesista Vincent Crane a bubeník Carl Palmer – sa v lete 1969 rozhodli založiť nový band. Legenda hovorí, že mali dohodnutú spoluprácu s Brianom Jonesom, zakladateľom a dovtedajším gitaristom Rolling Stones, ktorý sa však utopil pod záhadnými okolnosťami začiatkom júla 1969. Crane a Palmer potom spolu s basgitaristom a spevákom Nickom Grahamom nahrali debut Atomic Rooster (1970), z ktorého vynikla pieseň Friday the 13th. Album bol pôvodne nahraný bez gitaristu a vyznačuje sa progresívnym hardrockovým výrazom a bohatou hrou na Hammond organe (V. Crane). Niekoľko týždňov po vydaní debutu Graham opustil skupinu a novým členom sa stal gitarista a spevák John Du Cann, ktorý spolu s Craneom vytvoril piesne na druhý album Death Walks Behind You (1970), všeobecne považovaný za najlepšiu platňu tejto skupiny vôbec. Atomic Rooster v tom období zažívali vzrastajúcu popularitu (singel Tomorrow Night sa dostal medzi prvých 10 hitov na anglických top-rebríčkoch), ale aj časté hádky medzi hudobníkmi, čo malo za následok, že každý nasledujúci album nahrala iná zostava a jediným stálym členom zostával Vincent Crane.

Na niektorých vydaniach Atomic Rooster urobili odklon od svojho pôvodného hardrockového zvuku a zapojili prvky soulovej a funkovej hudby (ide o albumy Made in England a Nice ’n’ Greasy), čo pravdepodobne vplývalo na klesanie záujmu dovtedajších fanúšikov a následne aj na zrušenie zmluvy s vydavateľstvom Dawn Records. Roku 1975 Atomic Rooster prestali s činnosťou – Vincent Crane sa v nasledujúcich rokoch venoval nahrávaniu hudby pre divadlo a rozhlas a spolupracoval aj s inými hudobníkmi (Peter Green, Arthur Brown, Klaus Schulze).

Roku 1980 Crane dal Atomic Rooster znovu dokopy, spolu so spevákom a gitaristom Johnom Du Cannom, ináč výrazne talentovaným autorom, ktorý už mal zásluhy v úspechu tejto skupiny začiatkom 70. rokov. Výsledkom novej spolupráce bola kvalitná platňa Atomic Rooster (1980), podpísanie zmluvy s EMI Records a prítomnosť na kompilácii Metalmania (skladba Do You Know Who’s Looking for You?). Avšak hardrockový zvuk Atomic Rooster mal začiatkom 80. rokov silnú konkurenciu v Novej vlne britského heavy metalu a nové vedenie vydavateľstva EMI nemalo záujem o ďalšiu podporu tejto skupiny. Rozčarovaný vývinom situácie Du Cann rezignoval, takže posledný album Headline News (1983) Crane nahral spolu s Paulom Hammondom a niekoľkými hosťujúcimi hudobníkmi (medzi nimi bol aj David Gilmour z Pink Floyd) – skladby na tomto vydaní obsahujú prvky modernejšej zvukovej produkcie a štýlovo zachádzajú do sféry new wave.







Vincent Crane zápasil s depresiou a zomrel roku 1989. S povolením jeho manželky niektorí bývalí členovia Atomic Rooster sa roku 2016 znovu dali dokopy a pod týmto menom odohrali niekoľko koncertov.