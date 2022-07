Angličania Dedringer patrili medzi tie bandy, ktoré mali solídne piesne, intenzívne koncertovali a zdieľali javiská s mnohými známymi menami (ako napr. Gillan, Def Leppard, Thin Lizzy alebo Whitesnake), ale z určitých dôvodov sa im nikdy nepodarilo postúpiť do tej prvej hardrockovej ligy.

Skupina bola založená roku 1977 v meste Leeds (najprv pod menom Deadringer, neskoršie ho zredukovali v Dedringer), spočiatku pôsobili ako coverband, kvalitnými vystúpeniami si získali lokálnu popularitu a začali tvoriť autorské piesne. Záujem o tento band na začiatku jeho kariéry prejavilo aj veľké vydavateľstvo Virgin Records, avšak Dedringer nakoniec predsa uzavreli zmluvu s labelom Dindisc (bola to vlastne pobočka Virgin Rec.). Pod touto etiketou im roku 1981 vyšiel debutový album Direct Line, z ktorého vynikli single Sunday Drivers, Maxine a titulný kus Direct Line (táto skladba bola zaradená aj na kompiláciu Hammer, kde Dedringer boli v spoločnosti Motörhead, UFO, Krokus, Girlschool, Angel Witch a iných). Bol to sľubný začiatok, avšak medzi členmi skupiny a vydavateľom vznikli určité nesúhlasy a situácia sa zhoršila po dopravnej nehode, v ktorej gitaristi Neil Hudson a Al Scott utrpeli zranenia, takže činnosť bandu dočasne zanikla.

Po obnovení činnosti roku 1982 Dedringer začali spolupracovať s nezávislým vydavateľstvom Neat Records, v ktorom im najprv vyšiel singel Hot Lady a potom aj druhá platňa Second Arising (1983). Po vydaní tohto albumu niektorí hudobní kritici skupinu štýlovo zaraďovali do vtedy aktuálnej Novej vlny britského heavy metalu – najmä preto, lebo vydavateľstvo Neat Records v tom období prezentovalo práve taký zvuk a vydávalo platne skupín, akými boli Tygers of Pan Tang, Fist, White Spirit alebo Blitzkrieg. Prejav Dedringer bol však uhladenejší vzhľadom na väčšinu skupín z danej vlny a možno ho do určitej miery porovnávať s melodickým zvukom Def Leppard.

Roku 1985 skupina prestala s činnosťou, ale jej meno dodnes vzbudzuje záujem zasvätenejších fanúšikov hardrocku.