O americkej skupine Elf sa dnes vie najmä vďaka tomu, že jej zakladateľom a frontmanom bol Ronnie James Dio (vlastným menom Ronald James Padavona, 1942 – 2010), neskoršie spevák v svetoznámych bandoch Rainbow, Black Sabbath a Dio. Zvuk skupiny Elf bol zväčša založený na štýloch bluesrock a boogie, ale v niektorých skladbách (napr. Do the Same Thing alebo Black Swampy Water) obsahoval aj prvky hardrocku.

Skupina vznikla roku 1967 v meste Cortland (v štáte New York) pod názvom Electric Elves. Na debutovom albume Elf (1972) Ronnie James Dio bol zároveň spevákom a basgitaristom, pokým na gitare hral jeho rodák David Feinstein (neskoršie sa stal členom metalovej skupiny The Rods), klávesistom bol Mickey Lee Soule a bubeníkom Gary Driscoll. Ďalšou kuriozitou je, že zvukovú produkciu tohto vydania mali na starosti Roger Glover a Ian Paice, členovia vtedy už svetoznámych Deep Purple, ktorí v tom období umožnili skupine Elf koncertovať pred početným obecenstvom. Na koncertoch sa Elf prejavili ako vynikajúci hudobníci a vlastný repertoár dopĺňali známymi hardrockovými piesňami, napr. Black Dog (Led Zeppelin) alebo War Pigs (Black Sabbath).

Medzičasom sa členom skupiny stal basgitarista Craig Gruber, takže sa Ronnie James Dio mohol sústrediť iba na spev. Druhý album Carolina County Ball vyšiel roku 1974 a v tom istom roku Dio hosťoval na sólovom albume Rogera Glovera pod názvom The Butterfly Ball and the Grasshopper’s Feast. Diov spev si vtedy všimol aj Ritchie Blackmore, ktorý zažíval úspech ako gitarista Deep Purple, ale už vtedy uvažoval o založení skupiny Rainbow a hľadal hudobníkov, s ktorými bude spolupracovať na vlastných skladbách. Vybral si práve členov skupiny Elf, a tak sa v nahrávaní albumu Ritchie Blackmore’s Rainbow (1975) okrem Dia zúčastnili aj Mickey Lee Soule, Gary Driscoll a Craig Gruber. Ich angažmán v projekte Rainbow určite vplýval na činnosť skupiny Elf, s ktorou práve vtedy pripravovali tretí album Trying to Burn the Sun (1975). Onedlho po vydaní tohto albumu činnosť Elf zanikla. Ronnie James Dio spieval aj na nasledujúcich troch albumoch Rainbow, roku 1979 sa stal členom Black Sabbath a roku 1982 si založil vlastný band Dio.