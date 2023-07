Đorđe Milićević, ktorý z poverenia predsedníčky vlády prevzal riadenie ministerstva školstva až do zvolenia nového ministra, na stretnutí s vedúcimi školských správ povedal, že je dôležité pokračovať v odbornej a pedagogickej kontrole práce škôl.

Milićević poukázal na to, že budúci školský rok sa začne v bežných podmienkach, a dodal, že školské správy by si mali vypracovať ročné plány a výchovní poradcovia v školských úradoch by mali pokračovať v monitorovaní implementácie kľúčových projektov, ako je napríklad aj jednozmenná práca v školách.

Zhrnul výsledky práce v školskom roku 2022/2023 a skonštatoval, že všetci zamestnanci v systéme dali svoje maximum pre úspešné absolvovanie záverečnej skúšky. V tomto roku podľa jeho slov došlo k ďalším vylepšeniam a novinkám vo využívaní platforiem pre školy, žiakov a rodičov a vďaka dobrej koordinácii práce školských úradov so školami a Ministerstvom vnútra sa úspešne podarilo zrealizovať záverečnú skúšku.

Uzavrel, že neboli žiadne nedopatrenia, ktoré by spochybnili kvalitu a regulárnosť záverečnej skúšky a systém zápisu do stredných škôl.