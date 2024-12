Minister financií Siniša Mali dnes povedal, že cieľom programu pre byty pre mladých so štátnou dotáciou je umožniť mladým ľuďom kúpiť si byt za mimoriadne výhodných podmienok a uviedol, že v dohode s bankami je podiel iba 1 % na kúpu prvého bytu, ako aj to, že očakáva, že túto možnosť využije veľký počet mladých ľudí.

Minister povedal, že prezident Srbska Aleksandar Vučić v sobotu predstaví konečnú verziu tohto programu pre mladých ľudí vo veku od 20 do 35 rokov a poukázal na to, že vláda Srbska zatiaľ neprišla s lepším programom pre mladých ľudí, ktorý by bol zameraný na ich najväčší problém – odlúčenie od rodičov, osamostatnenie sa a založenie si vlastnej rodiny.

„Pri rozhodovaní o kúpe bytu sú najdôležitejšie dve veci. Prvou je výška podielu a mladému človekovi je ťažko mať 20 percent podielu celkovej hodnoty bytu. Povedzme pri byte 100 000 eur je to 20 000 eur. To je veľa, a preto sme vytvorili takú garančnú schému, že štát za tie pôžičky ručí komerčným bankám, aby mali menšie riziko, a potom sú pripravené akceptovať nižší podiel,“ povedal Mali.