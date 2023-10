Minister výstavby, dopravy a infraštruktúry Goran Vesić otvoril včera večer v Novej Pazove v poradí 11. podujatie Dni prisťahovalcov, ktorého cieľom je zachovávanie spomienok na príchod prvých kolonistov do Sriemu, po druhej svetovej vojne.

Minister otvoril podujatie v mene prezidenta Srbska Aleksandra Vučića a povedal, že Nová Pazova a Stará Pazova sú symbolom osudu srbského ľudu.

V príhovore zdôraznil aj to, že je Nová Pazova príkladom ekonomického rozvoja Srbska a doložil, že je Obec Stará Pazova obcou s menej ako tromi percentami nezamestnaných, kde pracuje niekoľko tisíc súkromných malých podnikov a je miestom veľkých investícií, ktoré prichádzajú do Srbska.

„Toto je obec, ktorá je symbolom ekonomického rozvoja našej krajiny a politiky prezidenta Vučića, a práve preto chceme, aby každá časť Srbska bola ako Pazova, aby ľudia mali prácu, boli dobre prepojení dopravne a mohli normálne žiť zo svojej práce,“ povedal Vesić a ďalej uviedol: „Preto som dnes prišiel zablahoželať všetkým týmto ľuďom k ich sviatku a poďakovať im za to, že si zachovali spomienku na miesta, z ktorých prišli, a že prispeli k rozvoju nášho Srbska, lebo len ak sme jednotní, všetci chceme spoločne, aby naše Srbsko napredovalo a ekonomicky sa rozvíjalo. Len ekonomicky vyspelá krajina má silnú armádu a môže viesť vlastnú slobodnú medzinárodnú politiku a chrániť svoje záujmy.“

Na otvorení podujatia hovoril i predseda Obce Stará Pazova Đorđe Radinović. „Ak sa pozrieme na to, že od minulého roka až dodnes máme vo voličskom zozname o 1 000 spoluobčanov viac, hovorí to o tom, koľko ľudí ročne príde bývať na územie našej obce. Prichádzajú sem, lebo je tu silná ekonomika a za to sú vďační podnikatelia Novej Pazovy, Starej Pazovy, Bánoviec a všetkých ďalších dedín a, samozrejme, aj prezident republiky Aleksandar Vučić, ktorý nám veľmi pomohol, aby tieto priemyselné zóny zažili,“ povedal Radinović.

Prítomní mali možnosť odsledovať i bohatý kultúrno-umelecký program a podujatie sa konalo za podpory Obce Stará Pazova.