Už štvrtý rok v poradí Miestny odbor Matice slovenskej v Jánošíku za pomoci Miestneho spoločenstva, Základnej školy T. G. Masaryka a Spolku žien Jánošíčanka zorganizovali v sobotu 3. septembra maliarsky tábor, na ktorý si povolali maliarov, tých už afirmovaných, ako aj mladých nádejných zo všetkých banátskych slovenských dedín a z územia Obce Alibunár.

Do Jánošíka prišli výtvarnícke výpravy z Aradáča, Bieleho Blata, Hajdušice, Kovačice, Vojlovice a Padiny, tiež z Alibunára a Banátskeho Karlovca. Medzi nimi aj známe výtvarnícke mená insitného maliarstva, akými sú: Ján Glózik, Pavel Povolný-Juhás a Vesna Kucháriková, tiež mladá akademická maliarka z Hajdušice Sanja Brezičaninová. Boli tu aj traja jánošícki maliari, ktorým je maliarstvo veľkou záľubou – Anna Omastová, Anna Urbanová a Michal Nemec, Bieloblatčanka Mari Rice a Vesna Kozáková z Padiny, Slavica Miloševićová a Ilija Milanov z B. Karlovca.

To, čo je pre tohtoročný tábor príznačné, je, že medzi účastníkmi boli aj viacerí mladí nádejní talentovaní maliari, ktorí sa majú prejaviť na maliarskom poli – Daniela Cesnaková z Hajdušice, sestry Cvjetićové z Alibunáru, Dunja Jovanovová a Eleonóra Abelovská z Aradáča, Andrea Holoková z Vojlovice, Sára Plvanová a Anna Nosáľová z Padiny, Sára Poničanová a Nikolina Kalapišová z Bieleho Blata a mladé Jánošíčanky Andrea Kuľová a Darinka Supeková. Aj keď na tábore neboli prítomní, svoje práce do zbierky priložili jánošícka rodáčka Anka Jankovićová z Pančeva a Janko Laco zo Zreňanina.

Účastníkov a hostí privítal predseda jánošíckeho MOMS Jozef Omasta, po čom maliarom rozdelili plátna a farby. Niektorí účastníci si z domu priniesli už začaté práce, iní začali tvoriť obraz na tvári miesta. Témou, ako aj obvykle, boli motívy z Jánošíka, ale nie všetci tomu vyhoveli, ale maľovali podľa vlastnej inšpirácie. Tak alebo onak vzniklo ďalších 23 pekných obrazov, ktoré zostali v kolekcii MOMS Jánošík a budú príležitostne vystavované.

Kým maliari maľovali, predstavitelia banátskych MOMS čas využili na to, aby si pohovorili na tému nadchádzajúcich volieb do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a o tom, prečo by sa Matica (ne)mala zúčastniť týchto volieb. Konštatovali, že omnoho väčší dôraz treba dať na sčítanie obyvateľov, aby sa čím väčší počet občanov prihlásil k slovenskému národu, lebo od počtu Slovákov v Srbsku závisí aj úroveň práv. Zároveň banátski matičiari nesúhlasia s útokmi na bývalého predsedu padinského MOMS, zosnulého Janka Kolárika, v súvislosti s vydávaním falošných potvrdení o členstve v Matici a vyzývajú všetkých, ktorí sa o tomto vyjadrujú, aby uctievali predpoklad neviny, kým patričné orgány neskončia svoju prácu, resp. kým sa nedokáže, kto falošné potvrdenia vydával.

Po ukončení a vystavení obrazov predseda Jozef Omasta sa poďakoval všetkým účastníkom a vyjadril potešenie, že počasie povolilo, aby tábor prebiehal na otvorenom, ako každý rok.

Podnetnými slovami sa prítomným prihovoril aj tretí tajomník na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade Boris Konček a zástupca predsedu Zhromaždenia obce Alibunár Pavel Mohan prisľúbil, že lokálna samospráva aj ďalej bude podporovať takéto podujatia.

Známy insitný maliar z Kovačice Ján Glózik konštatoval, že Kovačica ako kolíska insitného umenia v bývalej Juhoslávii môže závidieť Jánošíku, ktorý dokázal zorganizovať už štvrtý tábor, kým sa Kovačici podarilo zorganizovať dva tábory.

Na záver senior banátsky a teraz už bývalý farár jánošícky Slađan Daniel Srdić, ktorý bol pri zrode tábora, vyjadril uspokojenie s tým, že tábor pretrváva, a najmä preto, že sa ho zúčastňuje čoraz väčší počet školských detí a stredoškolákov. Tým, ako povedal, tábor splnil svoje poslanie, lebo okrem pekných obrazov produkuje aj nových majstrov štetca.

Tábor finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, NRSNM a alibunárska lokálna samospráva, ako aj viacerí lokálni sponzori. Zvláštnu donáciu dostali aj od jánošíckeho rodáka Ondreja Chrťana, žijúceho v Austrálii, ktorý sa nachádza na dovolenke v rodisku.