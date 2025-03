Včera večer v kaviarni Pod lipami v Hložanoch členovia MOMS Hložany uskutočnili svoje výročné zhromaždenie. Prítomných privítal predseda Ondrej Zahorec a členovia sa uzhodli, aby pracovné predsedníctvo viedol Juraj Červenák.

Prítomní členovia a hostia z iných miestnych spolkov a združení si vypočuli správu o činnosti MOMS Hložany v roku 2024 a z nej sa od predsedu Ondreja Zahorca dozvedeli, že hložianski matičiari rok už tradične začali podujatím Zima s knihou, v máji sa aktívne pripojili k oslavám Dňa Hložian a v miestnostiach MOMS Hložany nainštalovali výstavy obrazov Samuela Miškovica a výstavu starých dokumentov Z minulosti Hložian. Zúčastnili sa v organizácii oslavy Medzinárodného dňa Dunaja. Z príležitosti FF Tancuj, tancuj… nainštalovali samostatnú výstavu Miliny Balážovej. Na Matičnom turnaji v malom futbale o pohár veľvyslanca Slovenskej republiky v Selenči mužstvo MOMS Hložany obsadilo prvé miesto. V máji zo Slovenska dostali banery, na ktorých je znázornený život a dielo Milana Rastislava Štefánika. Výstavu dostali do trvalého vlastníctva, je putovného rázu a ňou sa predstavili v Báčskom Petrovci, Selenči, Kysáči, Kulpíne a aj v Hložanoch. Teraz je nainštalovaná v Kovačici a v pláne je, aby obišla všetky slovenské dediny v Banáte. V lete začala s prácou detská výtvarná dielňa a koncom augusta uskutočnili grafickú dielňu, na ktorej žiaci, ale aj niekoľkí dospelí, zvládli techniku grafiky a výtlačky prezentovali 19. decembra na výstave. V októbri už 6-krát zrealizovali literárny večierok Z pera hložianskych autorov. Svoje práce prečítalo 14 autorov. Koncom roka k Vianočným trhom mali vernisáž Hložany vo fotoobjektíve. Na nej sa predstavili 4 autori. Vďaka Knižnici Štefana Homolu v B. Petrovci do daru dostali päť vitrín vhodných pre výstavnú činnosť. Matičná knižnica pracovala veľmi slabo, ibaže im znovu pribudlo veľa kníh.

Členské v roku 2024 bolo 200 dinárov a mali 40 členov s vyplateným členským lístkom. V roku 2024 finančnú podporu dostali iba z Obce Báčsky Petrovec. Podpredseda Vladimír Bažaľa uviedol príjmy a trovy v hodnote 60 400 din.

Keď ide o plán práce matičiarov v roku 2025, vyzdvihli, že ich činnosť aj tohto roku plánujú na základe spolupráce s hložianskymi spolkami. V apríli so Spolkom filatelistov B. Petrovec nainštalujú filatelistickú a numizmatickú výstavu. V máji bude vernisáž kresieb Karola Bartoša. Začali so zbieraním obrazov hložianskych výtvarníkov a v pláne majú do budúcna urobiť stálu výstavu. Zúčastnia sa aj v organizácii Dňa Dunaja a detských dielní. Aj tohto roku zorganizujú detskú výtvarnú dielňu. V júli plánujú mať účasť na Matičnom turnaji v malom futbale. Podľa možností počas SNS so združením rybárov sa plánujú zúčastniť v súťaži vo varení rybacej polievky a lovení rýb na plavák. V období september – október zrealizujú Bienále mladých slovenských výtvarných umelcov, a potom aj literárny večierok Z pera hložianskych autorov a ak sa im podarí, vydajú brožúrku s literárnymi prácami čítanými v minulých ročníkoch. Koniec roka dočkajú s výstavou Hložany vo fotoobjektíve.

V druhej časti tohto zasadnutia najprv odvolali doterajšiu Správnu a Dozornú radu, a potom si zvolili aj nové zloženie týchto rád. Do Správnej rady zvolili: Ondreja Zahorca, Vladimíra Bažaľu, Miriam Murtínovú, Juraja Červenáka, Annu Vrškovú, Vieru Miškovicovú a Máriu Šulcovú, ktorí si spomedzi seba zvolia funkcionárov MOMS. Do Dozornej rady zvolili: Zuzanu Šrankovú, Karola Bartoša a Juraja Feketeho. Keďže je rok 2025 volebný aj na celomatičnej úrovni, za predsedu MSS navrhli Juraja Červenáka, tiež na ocenenie za dlhodobú matičnú činnosť Máriu Šulcovú a na učiteľské ocenenie Máriu Korčokovú.