Správna rada Ochotníckeho divadla Janka Čemana a Organizačný výbor festivalu Divadelné inscenácie dolnozemských autorov posielajú do verejnosti správu, že majú za sebou prvé kroky v príprave 28. ročníka tohto vyprofilovaného divadelného podujatia. Podľa stanovených pravidiel, že tento divadelný sviatok prebieha v posledný marcový a prvý aprílový víkend, tentoraz to bude počas víkendových dní od 24. marca do 2. apríla.