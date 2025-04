Naši najmladší spoluobčania sú rovnoprávnymi účastníkmi v doprave. Koľko je dôležitá a nevyhnutná ich edukácia o bezpečnosti v premávke, uvedomuje si rezortné ministerstvo, ktoré do vychovávateľského programu zakomponovalo oblasť, ktorá sa venuje bezpečnosti v cestnej premávke.

V organizácii Auto-moto zväzu Srbska, Ministerstva školstva, Obce Kovačica a Rady pre bezpečnosť v premávke Obce Kovačica v sobotu 26. apríla o 9. hodine na ZŠ sv. Georgia v Uzdine bude ďalší ročník tradičnej súťaže Čo vieš o premávke?

Súťaž má za cieľ zaujímavým a edukačným spôsobom pozdvihnúť povedomie o význame bezpečnej účasti detí v premávke. Súťaž pozostáva z teoretickej časti – testov a praktickej časti – vozenie bicyklov na polygóne zručností.

Prihlášky na súťaž ešte stále prebiehajú, prihlásiť sa môžu všetci žiaci od 3. po 8. ročník základných škôl z územia Obce Kovačica.

Súťaž bude prebiehať v troch vekových kategóriách: kategória A – deti do 10 rokov, kategória B – deti od 10 do 12 rokov a kategória C – deti ponad 13 rokov.