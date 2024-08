Odznela prvá vernisáž z úradného programu Slovenských národných slávností, teda už to beží… Členovia Združenia petrovských výtvarných umelcov z tejto príležitosti pripravili svoju druhú každoročnú spoločnú výstavu. Po Petrovských pohľadoch 16, ktorou v máji obohatili Dni Petrovca, táto má názov Čaro štetca 13. Slávnostne bola otvorená v sobotu 3. augusta na nádvorí Kultúrneho strediska Báčsky Petrovec pred vchodom do Turistickej organizácie, kde v galerijnom priestore je výstava inštalovaná.

Hostí a všetkých návštevníkov privítala predsedníčka združenia Mária Struhárová a peknou úvahou na tému farieb ich oslovila pokladníčka Tatiana Milina Turanová, ktorá vernisáž moderovala.

Obsah pripravenej výstavy a jednotlivých autorov znalecky a zaujímavo priblížil výtvarný kritik Vladimír Valentík. Konštatoval, že aj tentoraz výstava je zložená z dvoch príznačných segmentov, a to sú figuratívne, teda realistické práce a abstraktné. Na rozdiel od doterajších výstav táto je dôkazom, že sa viac výtvarníkov skúša v tej druhej oblasti, pritom pribúdajú aj nové výtvarné techniky, tiež viacrozmerné diela. Po májovej výstave, kde závažnou dominantou boli zvieracie motívy, Valentík uznal, že aj tentoraz je tu dosť týchto motívov, ale nechýbajú ani obľúbené zátišia, krajinomaľby a variácie na tému slovenského ľudového ornamentu. S potešením zverejnil, že na výstave Čaro štetca vystavuje až 30 členov ZPVU, a sú to neúnavní výtvarníci nielen z Petrovca, ale i z Kulpína, Hložian, Pivnice, Maglića, Rumenky, zo Selenče a dokonca i zo Slovenska a z Nemecka. Je to skutočne regionálne výtvarnícke združenie, ktoré sústavnou prácou a výstavnou činnosťou obohacuje a zveľaďuje kultúrny život vojvodinských Slovákov.

Výstavu slávnostne otvorila Tatiana Vujačićová, podpredsedníčka NRSNM a členka Obecnej rady v Báčskom Petrovci. Zdôraznila význam tejto tradičnej výtvarníckej akcie na začiatku Slovenských národných slávností a organizátorom zaželala veľa síl i do ďalšej práce.

Pekným prednesom slovenských ľudových piesní otvárací večierok spestrila mladá speváčka Simona Sýkorová za sprievodu harmonikára Zdenka Makovníka. Výstava Čaro štetca 13 bude sprístupnená pre návštevníkov do 3. septembra.