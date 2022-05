Hložančania sú už viac desaťročí známi ako dobrí pestovatelia kvetín. Kedysi mali aj družstvo a v rámci neho aj skleník, kde vo väčšom na 5 hektároch pestovali rôzne druhy kvetín. V súčasnosti jednotlivé domácnosti z roka na rok rozširujú bohatý sortiment rezaných a záhradných kvetín. Predávajú ho nielen doma, ale aj široko za chotárom.

Miestne Združenie poľnohospodárov tradične organizuje Festival kvetín, ešte od roku 2007, keď tuná ani nemali tušenia, že vznikne oslava Deň Hložian. Preto potvrdzujeme, že je to najstaršie podujatie Združenia poľnohospodárov. Potvrdil nám to aj jeho predseda Andrej Bartoš. Zo začiatku ho organizovali v polovici apríla a odkedy existuje Deň Hložian, presunuli to na začiatok mája. Na jeho organizácii sa sústavne podieľajú aj Ekologické združenie Ekos a Spolok žien Slovenka.

V sobotu 7. mája predpoludním pokračovali oslavy Dňa Hložian 2022 rôznymi súťažami rybárov, poľovníkov, hasičov, šachistov a futbalistov. V sobotu popoludní na hložianskom trhovisku Združenie poľnohospodárov so svojimi partnermi aj tohto roku zorganizovali Festival kvetín. Toto podujatie má viacero stálic a buď sa týkajú priamo kvetín, ale sa prezentujú aj iné obsahy v rámci tohto festivalu. Návštevníci prišli na svoje aj tento raz. Mnohí sa prišli pokochať v kráse kvetov a ozdôb, viacerí si z ponúkaných aj doplnili zásoby do črepníkov a záhradiek. V tento deň Hložany priam prekvitali.

Na Festivale kvetov sa pravidelne prezentuje aj Združenie ekológov Ekos. Tohto roku usporiadali dokumentárnu výstavu vlastnej činnosti z minulých rokov, ale aj predajnú výstavu trvaliek a sukulentov. K tomu predsedníčka Zuzana Kukučková zahlásila aj súťaž v tvorení aranžmánov z kvetín. Zo štvorice súťažiacich najúspešnejšia bola Jasmina Števková.

Otvárací program Festivalu kvetov na úvod spestrili žiaci nižších ročníkov základnej školy s programom, ktorý pripravili so svojimi učiteľmi. V mene organizátorov sa prihovorili aj Andrej Bartoš a hostia: predsedníčka Báčskopetrovskej obce Jasna Šprochová a primátor partnerského mesta Holíč zo Slovenskej republiky Zdenko Čambal.

Kyslovka a dobošová torta

Nechýbala ani chýrečná hložianska svadobná polievka – kyslovka, ktorú návštevníkom ponúkal Spolok žien Slovenka. Jej členky ju vo dvoch kotloch varili v kuchyni Kaviarne pod lipami. Jeden kotol núkali na predaj záujemcom, ktorí si ju mohli zjesť na nádvorí a druhý prichystali k večeri pre hostí zo Slovenska. Spolok žien Slovenka usporiadal aj súťaž o najkrajšiu dobošovú tortu a predaj tort. Na túto príležitosť šesť domácich tortárok (cukrárok) prichystalo osem dobošových tort, ktoré návštevníci hlasovaním ocenili. Podľa hlasov návštevníkov na vzhľad najkrajšia bola z kuchyne Márie Uramovej, ktorej sa vedenie spolku zavďačilo primeraným darčekom. Následne za čosi viac ako polhodinu torty boli rozporciované a keďže o ne vládol veľký záujem, rýchlo sa aj rozpredali.

Početným návštevníkom pestrého a populárneho podujatia k príjemnej atmosfére Dňa Hložian prispelo aj príjemné teplé a slnečné počasie, ktoré pretrvávalo celý čas podujatia. Na Festivale kvetov bolo rušno, okrem množstva domácich a cezpoľných návštevníkov zoskupili sa tu aj požiarnici z viacerých slovenských dedín, ktorí si prišli pochutnať na prichystaných roštových špecialitách, ako aj pobaviť sa pri živej hudbe.