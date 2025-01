Verejný podnik Toplana Stará Pazova založila Obec Stará Pazova na výrobu a rozvod tepelnej energie na území tejto lokálnej samosprávy a osobitným rozhodnutím schváleným zo strany ZO Stará Pazova sú regulované jej úlohy a hospodárenie.

Pre užívateľov zásobovaných tepelnou energiou z VP Toplana Stará Pazova je vykurovanie nepretržite spustené od začiatku vykurovacej sezóny, teda od 15. októbra 2024. Pred novou vykurovacou sezónou v podniku vykonali aj isté rekonštrukcie na teplovodoch a táto sezóna priniesla aj 10-percentné zvýšenie cien. To znamená, že cena pre užívateľov v jednotarifovom systéme, ktorí platia za štvorcový meter, stojí 139 dinárov plus DPH, hospodárstvo platí 173 dinárov plus DPH a pre tých, ktorí platia dvojtarifne, teda podľa spotreby, cena dodanej kilowatthodiny je 7,71 din., čiže pre hospodárstvo 9,64 din. za kilowatthodinu.

Počet spotrebiteľov sa oproti predchádzajúcej sezóne nezvýšil (2 045 –1 824 sú fyzické osoby a 221 právnické osoby), tepelnú energiu vyrábajú 28 133 štvorcových metrov podnikateľského priestoru a 91 871 metrov štvorcových obytného priestoru. Počet odberateľov sa nezvýšil, pretože bytové objekty postavené v Starej Pazove nie sú určené na plynofikáciu (pre samostatné plynové kotolne).

Čo sa týka ceny vykurovania, vzhľadom na minulý rok a podľa metodiky predpísanej vládou Republiky Srbska a Ministerstvom baníctva a energetiky, Toplana Stará Pazova požiadala lokálnu samosprávu, aby povolila 10-percentné zvýšenie cien v aktuálnej vykurovacej sezóne. Vo všetkých kotolniach sú nainštalované vysokofrekvenčné čerpadlá, ktoré spotrebujú až o 50 percent menej elektriny, takže sa im podarilo udržať účty na prijateľnej úrovni a za plyn platia podľa špeciálnych podmienok stanovených štátom so spoločnosti Srbijagas. Všetky kotolne sú splynofikované a ich hlavnými zdrojmi energie je zemný plyn a elektrina a ľahký vykurovací olej je vzhľadom na cenu len nutnou rezervou pre prípad poruchy na plynovodnom systéme.

V Starej Pazove pracujú dve veľké kotolne, jedna kontajnerová v Ulici Branka Radičevića a sedem kotolní v budovách sociálneho bývania.