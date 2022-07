Na tohtoročnom vydaní Wimbledonu Novak Đoković akoby trochu provokoval svojich fanúšikov. Zvlášť od štvrťfinále, keď mal manko 0 : 2 a dohonil, takže nakoniec triumfoval 3 : 2. Rovnako bolo aj v semifinále, keď zápas začal s prehraným setom, ako aj v nedeľnom finále. Ale, predtým, ako sa venujeme analýze zápasu, spomeňme to najdôležitejšie – Novak Đoković triumfoval na Wimbledone 2022!

Novakov rival Nick Kyrgios sa v boji o pohár ujal vedenia a v prvom sete vyhral 6 : 4. Novak potom začal hrať lepšie, explozívny Kyrgios znovu bol vo svojom známom vydaní, bol príliš nervózny, ale sa veru len tak nevzdával. Novak vyhral v nasledujúcich dvoch dejstvách – 6 : 3 a 6 : 4, zatiaľ čo štvrtý set smeroval do tiebreak. Novak veru v tom sete bol v podradenej úlohe, nepodarilo sa dosiahnuť break a obaja tenisti získali game pri svojom podávaní. S ohľadom na to, že Kyrgios podával prvý, Novak musel hrať obozretne, zvlášť pri konci setu, lebo jedna chyba mohla zmeniť celý zápas. Zostal sústredený a skoncentrovaný, vždy sa podarilo vyrovnať a potom už v tiebreak Kyrgios šancu nemal. Pri jeho prvom podávaní Novak dosiahol break, potom aj pri ďalších dvoch. Nakoniec Nole v tiebreak vyhral 7 : 3 a úhrnným výsledkom 3 : 1 na sety sa znovu stal šampiónom neoficiálnych tenisových majstrovstiev sveta či najznámejšieho a najuznávanejšieho tenisového turnaja na svete.

Na ústrednom teréne v Londýne Novak neprehral od roku 2013 a zároveň sa víťazom turnaja v hlavnom meste Spojeného kráľovstva stal štvrtýkrát po sebe. Za sebou má 28 víťazstiev po sebe, čo je aj logické, keďže od roku 2018 je konštantným majstrom. Zároveň na Wimbledone získal siedmy titul v kariére a už je pred ním len Roger Federer, ktorý v Londýne vyhral osemkrát.

Sezóna pokračuje

Tohto roku je kuriozitou to, že organizátori Wimbledonu zakázali hrať tenistom z Ruska a Bieloruska pre ruskú inváziu na Ukrajinu, a preto rozhodli, že turnaj nebude prinášať body. Ako vieme, Grand Slam turnaje víťazovi prinášajú dvetisíc bodov do ATP rebríčka, tentoraz však tak nebude. Z druhej strany, Wimbledon tohto roku mal najväčší odmeňovací fond v dejinách, takže si Novak triumfom zabezpečil okolo dva milióny libier.

Zároveň sa účasťou vo finále Novak stal tenistom s najväčším počtom zohraných záverečných zápasov na turnajoch veľkej štvorky – úhrne vo finále turnajoch Grand Slam hral 32-krát, nasleduje Federer. Okrem toho Đoković získal 21. Grand Slam titul a priblížil sa k Nadalovi, ktorý má 22 trofejí, keďže tohto roku vyhral v Austrálii (ktovie ako by to dopadlo, keby austrálska vláda nespôsobila cirkus s Novakovým vízom), ako aj v Paríži na Roland Garros. Do konca sezóny zostal ešte jeden Grand Slam – US Open, ktorý sa bude hrať v septembri. Zatiaľ ani Američania nepovoľujú Novakovi ako nezaočkovanému hrať na tom podujatí, ale nie iba športová verejnosť apelujú na krajinu a organizátorov, aby stanovisko a pravidlá zmenili.

V prípade, že na US Open hrať bude, Đoković určite bude prvým favoritom. Zatiaľ sa tešme z triumfu na Wimbledone, lebo uznal to svet, alebo nie, asi je práve on tenisový GOAT.