Počas tohto leta do Obecnej knižnice v Kovačici takmer každodenne prichádzajú nové balíky kníh. Ide o pravidelné zásobovanie knižničného fondu, ktoré je však v tomto roku značne bohatšie než obvykle, a to vďaka dodatočným prostriedkom vyčleneným na objednávku kníh. Touto témou začíname rozhovor so Slobodanom Stevanovským, riaditeľom Obecnej knižnice v Kovačici.