Iba deň potom, čo srbská vodnopólová reprezentácia na Majstrovstvách sveta zažila prehru s Chorvátskom v Budapešti, selekcia našej krajiny súťažiaca na Mediteránnych hrách v alžírskom meste Oran získala zlatú medailu!

Srbsko s Chorvátskom v Budapešti prehralo v stredu a mladá selekcia, ktorá súťažila v Alžírsku, sa zlatom ovenčila vo štvrtok. Srbsko vo finále Mediteránnych hier triumfovalo nad Čiernou Horou výsledkom 9 : 8 a tak pre našu krajinu zabezpečilo siedme zlato na tejto významnej športovej udalosti.

Inak, vodní pólisti Srbska na Mediteránnych hrách nad Čiernou Horou triumfovali dvakrát – najprv v skupine a potom aj vo finále. Zaujímavo, ale v oboch prípadoch to bolo s tým istým výsledkom. Finále bolo príliš vyrovnané a rozhodujúci gól dve minúty pred koncom vsietil Viktor Urošević. Bol to zároveň posledný gól stretnutia, ktorý Srbsku priniesol zlato, a Čierna Hora sa musela uspokojiť so striebrom. Bronzové medaily získali Španieli, ktorí v Orane v boji o tretie miesto výsledkom 16 : 8 prekonali Taliansko. Naša selekcia v Alžírsku dosiahla všetky triumfy. V skupine sme porazili spomenutú Čiernu Horu, ako aj Slovinsko, Francúzsko a Portugalsko, zatiaľ čo v semifinále naši prekonali Taliansko. Naši tak zopakovali úspech z minulých Mediteránnych hier, ktoré v roku 2018 prebiehali v španielskom meste Tarragona. Vtedy sme vo finále porazili Grécko. Od samostatnosti Srbska naša reprezentácia zlatá bola aj na podujatí v roku 2009 v talianskej Pescare a početné zlaté medaily získali aj reprezentanti niekdajšej Juhoslávie. Ak do úvahy berieme výkony záverečne s dnešným dňom, Srbsko je na vysokom štvrtom mieste v konkurencii reprezentácií v počte získaných medailí. Naši športovci od začiatku Mediteránnych hier získali sedem zlatých medailí, tri strieborné a šesť bronzových. Okrem vodných pólistov zlato zatiaľ získali Damir Mikec a Zorana Arunovićová v strelectve, Viktor Nemeš a Magomedgadzhi Nurasulov v zápasení, Milenko Sebić v strelectve, Marica Perišićová v džude, ako aj Armin Sinančević v atletickej disciplíne vrh guľou.

Mediteránne hry vrcholia 6. júla

Hry boli otvorené 25. júna a podujatie bude prebiehať do 6. júla. Ide o 19. Mediteránne hry, ktoré sa pravidelne organizujú od roku 1951, keď prvé prebiehali v Alexandrii. Tohto roku v Alžírsku súťažia športovci z 26 krajín, čo je rovnaký a zároveň rekordný počet účinkujúcich tímov, ako aj pred štyrmi rokmi v Španielsku. Súťaží takmer tri a pol tisíca športovcov v 24 športoch, presnejšie disciplínach. Na Mediteránnych hrách sú prítomné aj športy, ktoré nie sú olympijské, alebo olympijské boli iba ukážkovo. Napríklad, to sa vzťahuje na karate, ktoré bolo prítomné na Olympijských hrách iba v minulom roku v Tokiu a z programu hier je znovu vypojené. Z druhej strany na Mediteránnych hrách súťažia aj v športe petank či pétanque, u nás známy ako boćanje. Srbsko aj v tomto športe získalo medailu v Orane, keď Dejan Kovačević pred niekoľkými dňami získal bronz. Teda, do konca súťaží zostal prakticky ešte celý týždeň. Veríme, že naši športovci získajú ďalšie medaily. Pred štyrmi rokmi sme boli veľmi úspešní a vtedy v Tarragone naši športovci získali úhrnne 32 medailí a zakotvili na siedmom mieste. Mali sme až 12 zlatých medailí a bolo by výborne, keby sa taký počet podaril aj tentoraz.