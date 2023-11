V Šíde začali akciu vysádzania mladými stromčekmi plôch v parkoch najviac poškodených v búrke, ktorá v júli a auguste spustošila túto obec.

Pracovníci VKP Standard vysadili 28 sadeníc. V rámci akcie boli vysadené sadenice vysokých listnatých stromov, ihličnanov a okrasných kríkov. Vysadili aj stromčeky s formovanou korunou.

Akcie sa zúčastnili aj riaditeľka VKP Standard Milenka Subićová a predseda Obce Šíd Zoran Semenović. Na výsadbu z rozpočtu obce vyčlenili 300 000 dinárov.

Podľa plánu do marca 2024 by sa mali obnoviť všetky parky v Šíde. Na zasadnutí Zhromaždenia obce Šíd rozhodli, že park známy ako Slovenský odteraz bude aj oficiálne pomenovaný Slovenský park a do jari tiež vysadený novými sadenicami.

Blaženka Dierčanová