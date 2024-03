Po niekoľkoročnej prestávke vo štvrtok 29. februára obnovili Klub čitateľov Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci. Na prvom stretnutí bolo 12 milovníkov kníh, z čoho tri milovníčky kníh pravidelne chodievali i na tie niekdajšie stretnutia. Práve tieto horlivé čitateľky iniciovali obnovenie petrovských knižničných večierkov.

Prvé stretnutie bolo v Detskom kútiku petrovskej knižnice a aj vďaka príjemnému ovzdušiu tohto priestoru maximálne splnilo očakávanie organizátorov i účastníkov. Bol to vskutku dohovor o náplni týchto čitateľských večierkov, pritom každý z prítomných povedal i to, čo najnovšie prečítal, ktorú knihu by odporučil na čítanie, prípadne i ako si volí titul na čítanie. Všetci mali z tohto stretnutia pekné dojmy. Pochvalne sa o ňom zmienili i riaditeľka Knižnice Štefana Homolu Vesna Valihorová-Filipovićová a knihovníčka Olina Dorčová. Veria, že už na ďalšom večierku bude aj viac záujemcov.

Stretnutia v Klube čitateľov Knižnice Štefana Homolu budú prebiehať posledný štvrtok v mesiaci a to do júna, lebo v lete bude prestávka. Kvôli veľkonočným sviatkom, ktoré oslavujeme v marci, v tomto mesiaci bude večierok skôr, o čom bude verejnosť načas oboznámená.