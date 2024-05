Elektrodistribúcia Srbska na zajtra (25. mája) avizuje odstávky elektriny v Starej Pazove.

Od 8.00 do 14.00 hodiny bez elektriny budú spotrebitelia v uliciach Šafárikovej (od č. 1 a 2 do 59 a 52), J. Čmelíka (od č. 1 a 2 do 45 a 46) a Ď. Domoniho (od č. 1 a 2 do 15 a 28).