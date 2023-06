A zase je tu ďalší jún. Pre Základnú školu Jána Čajaka v Báčskom Petrovci to znamená, že pre najstarších žiakov na škole – ôsmakov sa skončilo školské vyučovanie.

Škola sa po uplynutí ďalšieho roku lúči ešte s ďalšou generáciou tzv. malých maturantov. Tých je spolu 61. V 8. a triede je 26 žiakov, v 8. b ich je 25 a v 8. c 9, kým jedna žiačka sa vzdelávala podľa osobitného programu. S tohtoročnými ôsmakmi sa lúčia aj ich triedni profesori Mária Andrášiková, Jaroslav Lekár a Vladimír Melich.

Žiaci v spolupráci so svojimi triednymi učiteľmi ôsmeho ročníka dnes napoludnie pri príležitosti svojho posledného vyučovacieho dňa v škole zorganizovali rozlúčkový program, aký zvykli robievať tunajší žiaci aj v minulých rokoch.

Ako je to už tiež zvykom, žiaci sa uniformovali do tričiek. Tie si zvyknú dať účelovo natlačiť s osobitnými heslami, ktoré sú ich rozpoznateľnou značkou. Aj po rukách a nohách mali vypísané heslá a podpisy spolužiakov.

Presne napoludnie najprv urobili pochodovým krokom čestný kruh prechádzky po poschodí školy s piesňou skupiny Queen We Will Rock You. Potom na prízemí ostatným žiakom, ktorí vyšli von z učební so svojimi učiteľmi, aby ich pozdravili, oznámili, že odchádzajú zo školy. Riaditeľke Zdenke Dudićovej odovzdali Čajakov kľúč, ktorý mali v opatere, aby ho následne v septembri odovzdala nasledujúcej generácii.

S nacvičenými choreografiami v tanečnom programe sa rozlúčili so školou, a potom spoločne defilovali ulicou XIV. VÚSB na Námestie slobody. Tu sa zoskupili ich rodičia a súrodenci a aj pre nich zopakovali nacvičené kroky na hudbu z reproduktora. Celkom na záver zapózovali aj pre náš portál.