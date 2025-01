Futbalový klub Budúcnosť z Hložian sa každoročne podieľa na tom, aby v zimnom období svojim spoluobčanom umožnil sledovať športové programy. V decembri minulého roku usporiadali detský futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnilo vyše 200 účastníkov, no už od 13. do 18. januára zrealizovali ďalší ročník futbalového turnaju uličných celkov.

V sobotu 18. januára v športovej hale sa odohrali záverečné zápasy. O tretie miesto hrali: Ulica maršala Tita a Proletárska – Jozefa Marčoka-Dargutina. Vyrovnanosť síl dvoch celkov vyvrcholila výsledkom 0 : 0, po čom nasledoval penaltový roztrel, ktorý rozhodol, že hráči z Ulice maršala Tita sú presnejší a tím získali 3. miesto na turnaji.

Organizátori sa aj tohto roku snažili zapojiť do turnaja deti. Pred finálovým zápasom sa stretli najmladší hráči z FK Budúcnosť z Hložian a FK Bačka z Begeča. Ako sa ukázalo, domáci boli úspešnejší a zdolali kamarátov z Begeča výsledkom 4 : 1. Rozhodcovský post na tomto zápase plnil Hložančan Boris Fekete.

Do finále sa tohto roku prebojovali hráči z ulíc Republiková a Partizánska – Vladka Vitéza. Pomerne vyrovnaný a kvalitný zápas, sprevádzaný menšími roztržkami podobne ako aj ten o tretie miesto skončil výsledkom 0 : 0. Znovu penaltový roztrel musel určiť víťaza. Väčšie šťastie a rovnako aj presnosť mali futbalisti z ulíc Partizánska – Vladka Vitéza, ktorí sa stali aj víťazmi turnaja. Futbalisti z Republikovej ulice sa týmto dostali na druhé miesto, no určite je aj to pre nich povzbudzujúce, keďže vlani v zápase o 3. miesto prehrali.

Všetky zápasy na 8. ročníku sledovali rozhodcovia Ján Hrubík a Ján Murtín.

Po ukončení zápasu a na samom závere boli udelené poháre a medaily odmeneným, ako aj jednotlivcom. Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Milan Adámek, najlepším strelcom bol Stanislav Žembery a najlepším brankárom Marek Toman. Všetci traja sú aj členmi FK Budúcnosť. Najstarším hráčom na turnaji bol Štefan Horvát (1960), kým najmladšie hráčky boli Veronika Mravíková a Hana Čipkárová (2010).