Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes večer vyhlásil, že najdôležitejšou štátnou otázkou je otázka Kosova a Metóchie.

Podľa jeho slov, naša situácia sa zmenila na horšie, najmä po vyhlásení prezidenta Putina, ktorý otázku Kosova a Metóchie a uznanie za suverénne zo strany niektorých štátov použil v prospech ruských záujmov.

„Existuje malý počet krajín, ktoré chcú, aby bol dialóg medzi Belehradom a Prištinou a oveľa viac je tých, ktoré by chceli, aby bolo uznanie nezávislosti Kosova obojstranné. Putin prichádza s argumentom, ktorý nie je slabý, dostávame sa do najväčšieho problému, pretože celý Západ, aby tento argument Putinovi odmietol, požiada Srbsko, aby čo najskôr uznalo Kosovo a povedal, že to nie je rovnaké,“ povedal Vučić.

Informoval, že požiadal ruskú spoločnosť Gazpromneft, aby znížila ceny ropy, keďže sa časť ropy ťaží zo Srbska. „Ceny ropy od 20.00 h dnes večer budú o 10 dinárov nižšie než minulý týždeň,“ povedal prezident.