V Ekumenickej humanitárnej organizácii (EHO) dnes otvorili EHO Art umelecký kútik, priestor, ktorý venovali umeniu, kreativite a spolupatričnosti. Pri tejto príležitosti si prítomní pripomenuli aj 32. výročie založenia EHO centra.

Na otvorení sa prítomným prihovorila riaditeľka Anna Brtková-Valentová, ako aj zamestnaní v tejto organizácii, ale aj dobrovoľníci, ktorí svojím príkladom zdôraznili význam samotného centra, ale aj tohto umeleckého priestoru, ako prostriedku na inklúziu a podporu zraniteľným skupinám.

Art umelecký kútik je priestor, v ktorom sa nachádzajú umelecké diela, módne doplnky, dekoratívne predmety a predmety pre domácnosť, ktoré vznikli na dielňach s osobami, ktoré čelia rozličným výzvam, ale majú neuveriteľný talent.

„Idea o vzniku tohto kútika vznikla pred niekoľkými mesiacmi, keď sme si uvedomili, že máme predmety, ktoré vznikli na rôznych kreatívnych dielňach, ktoré naša organizácia organizovala, na ktorých tvorili aj dospelí, ale aj deti. Každý, kto nás príde navštíviť, si nájde niečo pre seba a my veľmi pozitívne ohodnotíme, ak nám dajú symbolickú donáciu, lebo tak sa tie prostriedky znovu vrátia do práce našej organizácie s ohrozenými ľuďmi, ako aj do aktivít týchto dielní,“ vyhlásila Brtková-Valentová.

Tento kútik bude otvorený každý pracovný deň od 10. do 14. hodiny v priestoroch Ekumenickej humanitárnej organizácie.