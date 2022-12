Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes zúčastnil na slávnostnom otvorení technologického centra spoločnosti Rivian v Belehrade a pri tej príležitosti uviedol, že dúfa, že otvorenie tohto centra je len začiatkom a prvou etapou a že elektrické vozidlá sa budú vyrábať v Srbsku.

„Veľa ľudí tvrdo pracovalo, aby sa toto realizovalo. Tento príchod je pre nás mimoriadne dôležitý. Pracovali sme dlho a tvrdo a ukázali sme, zdá sa mi, profesionalitu, ale aj odhodlanie privádzať z najlepších investorov. Rivian je najinovatívnejšia spoločnosť, najinovatívnejšia na celom svete, pokiaľ ide o elektrické vozidlá. Do nášho Srbska sme teda priniesli to najlepšie zo sveta a Srbsku sa to jedinému podarilo. Je to niečo, za čo žijete a za čo bojujete,“ povedal prezident Vučić a zdôraznil, že teraz musíme pracovať na zvyšovaní kapacít, aby sme videli, ako a akým spôsobom môžeme zvýšiť kapacity vynikajúcej Fakulty technických vied v Novom Sade a takisto aj všetkých fakúlt Belehradskej univerzity.

Uviedol, že ekonomická spolupráca medzi Srbskom a Spojenými štátmi americkými sa z roka na rok posilňuje a že tento rok bude mať zahraničná obchodná výmena hodnotu 1,4 miliardy dolárov, čo je o 33 percent viac ako vlani.

Veľvyslanec Spojených štátov amerických Christopher Hill povedal, že je pre neho veľkou cťou zúčastniť sa dnešného otvorenia technologického centra.

„Naše priateľstvo so Srbskom rastie a posilňuje sa a táto investícia nie je len rozvojom technologických riešení, ale aj investíciou do budúcnosti tejto krajiny, do mládeže, do priateľstva, ktoré má veľkú budúcnosť,” povedal americký veľvyslanec.