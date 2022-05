Paraglajding patrí medzi najmladšie letecké športy a jeho vývin sa začal v polovici 80. rokov dvadsiateho storočia. Ide o súťažný alebo rekreačný šport, ktorý v niektorých krajinách má veľkú popularitu, pokým u nás sa o ňom ešte stále nevie nadostač.

Padinčan Pavel Pokorácky sa aktívne zaoberá paraglajdingom od augusta 2018, ale o tento šport sa, ako hovorí, zaujímal už roky predtým. „Ako horolezec som často stretával nadšencov paraglajdingu, ktorí vychádzali na kopec s krídlami v ruksaku, potom si tie krídla rozprestreli a začínali letieť. Dozvedel som sa, že sa im to darí vďaka využívaniu termických prúdov, podobne ako sa to robí s plachetnicami. Zaujalo ma to a jedného dňa som zavolal inštruktorovi a opýtal sa, čo je potrebné na zaoberanie sa týmto športom. Povedal mi, aby som to prišiel skúsiť, a už na nasledujúci deň sme odišli na letisko do Subotice, kde sme štartovali na rovnom teréne pomocou lana. Tam som mal prvé tréningy a vyskúšal som sa v úlohe pilota na menšej výške. Nasledovali kopce pri dedine Kuštilj neďaleko Vršca, potom aj na Zlatibore, ale osobitný zážitok bol najmä let nad lokalitou Mečkin Kamen pri Kruševe v Severnom Macedónsku. Tam som totiž prvýkrát pocítil, ako je letieť na veľkej výške.“

V paraglajdingu možno za vhodných poveternostných podmienok preletieť príliš veľké dráhy. Ide o desiatky, ba stovky kilometrov… „Vlani v lete sa mi podarilo preletieť 135 kilometrov, čo je zatiaľ môj osobný rekord. Letel som od dediny Mišićevo neďaleko Subotice a pristál som až pri Idvore vedľa Kovačice. Let trval 5 hodín a 17 minút. Podarilo sa mi to aj vďaka znalostiam z meteorológie, ktorá má v tomto športe veľký význam. Treba aj dobre naplánovať cestu a termín letenia s ohľadom na poveternostné podmienky. Nemožno však vopred vedieť, akú dráhu preletíme. Niekedy je to iba päť kilometrov, inokedy desať, alebo aj viac ako sto kilometrov, čo sa mne vlani podarilo. Dúfam, že tohto roku dosiahnem nový osobný rekord.“

Pokorácky je členom Klubu paraglajdistov Košava v Belehrade, s ktorým často cestuje po Srbsku, ale aj do zahraničia. Výhodou členstva v známom klube je príležitosť zúčastniť sa na veľkých medzinárodných turnajoch a kurzoch, z ktorých sa niektoré konajú na atraktívnych destináciách, o čom Pokorácky hovorí:

„Vlani sme pobudli v meste Oludeniz pri mori v Turecku. Ide o svetové stredisko akvaparaglajdingu a kurzov SIV (skrátené zo Simulation d’Incident en Vol). Tam sa na výške asi 2 km nad morom robia simulácie určitých porúch na krídlach, ktoré sa paraglajdistovi môžu stať počas letenia. Skúšajú sa teda situácie, keď sa hore vo vzduchu treba vynájsť, čiže prekonať strach a reagovať správne. Sám som si dovtedy myslel, že už mám nadostač skúseností a nemôžu ma prekvapiť nijaké javy počas letenia, až kým som na tomto kurze v Turecku prvýkrát nepocítil G-silu, pod vplyvom ktorej sa moje telo začalo správať nekontrolovane. Ale bolo to len prvýkrát, kým som sa nenaučil ovládať aj takú situáciu… takže na tom kurze som získal vzácne nové skúsenosti a predtým som sa s kolegami z klubu zúčastnil aj na turnaji v tureckom meste Alanya.“

V priebehu marca 2022 Pavel Pokorácky s podporou niekoľkých spoluobčanov zorganizoval prvý ukážkový turnaj paraglajdingu v Padine. „Táto akcia sa udiala v priestore za dedinou, ktorý voláme jahodárne. Ide o morušové hôrky, pri ktorých je aj veľké pastvisko, čiže nadostač veľká zelená plocha, na ktorej sa takéto podujatie mohlo realizovať. Piloti tam súťažili v precíznom pristávaní. Veľký počet Padinčanov prejavil záujem o toto podujatie a mali sme hostí z Belehradu, Surčína, Nového Sadu, Valjeva… Tento padinský turnaj v paraglajdingu sme pomenovali That’s Fly a plánujeme pokračovať v jeho organizácii.“

Pokorácky hovorí, že týmto športom by sa chcel vážnejšie zaoberať aj v nasledujúcich rokoch a snaží sa informovať ľudí o paraglajdingu.

„Ľudia si zvyčajne myslia, že toto je veľmi drahý šport, a nie sú nadostač informovaní o ňom. Snažíme sa to však zmeniť a viac informovať najmä mladých ľudí,“ poznamenáva Pavel Pokorácky. „Týmto športom sa jednotlivec môže začať zaoberať od 16 rokov, ale s povolením rodičov. Paraglajding je bezpečný šport, ak sa sledujú návody a rady inštruktora, ale v žiadnom prípade by nikto nesmel letieť sám bez predchádzajúcich výcvikov pod dozorom skúsenejšieho paraglajdistu. Začiatočník sa učí letieť s pomocou školských krídel, ktoré sú bezpečné aj pre starších ľudí. Koho zaujíma paraglajding a chcel by skúsiť letieť, nech kontaktuje niektorý z domácich klubov, kde získa všetky potrebné informácie na ďalšie kroky v tomto športe.“