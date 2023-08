Odchod na dovolenku musí byť vždy naplánovaný vopred – od kúpy leteniek a rozpočtu dovolenky, až po balenie. Vždy by sme mali počítať aj s tým, kde parkovať svojho štvorkolesového miláčika. Letisko v Belehrade ponúka parkovacie služby na dlhšie a kratšie časové intervaly. Presnejšie, ponúkajú jednu garáž a tri parkoviská s 24-hodinovou pracovnou dobou. Rozdielne ceny parkovania sa vzťahujú na väčšiu alebo menšiu vzdialenosť od vchodu do terminálu.

Modernizácia belehradského letiska Nikolu Teslu prebieha podľa plánu, prevažná časť prác bude ukončená v tomto roku. Nedávno bola na letisku uvedená do prevádzky aj časť parkoviska pred budovou letiska, ako aj výťah, ktorý umožňuje cestujúcim jednoduchšiu komunikáciu z parkoviska do budovy letiska. Toto Parkovisko P3 je najbližšie k budove letiska – len 110 metrov. Má 230 parkovacích miest a služba je spoplatnená za hodinu. Neexistuje možnosť denného jednorazového parkovania, ale každé parkovacie miesto je spoplatnené za hodinu. Začiatočná prvá a druhá hodina stoja 200 dinárov a každá ďalšia hodina stojí 300 dinárov. Na to, aby vaše vozidlo stálo 24 hodín na parkovisku P3 pri letisku, by ste teda museli minúť 7 000 dinárov. Výnimku tvoria vozidlá s nálepkou pre osoby s invaliditou, ktoré majú nárok na tri hodiny parkovania zdarma.

Parkovisko P7 sa nachádza 300 metrov od vchodu do terminálu, cez ulicu od colného skladu. Na rozdiel od parkoviska P3 si tu môžete zaplatiť denný lístok a každý deň vás bude stáť 1 200 dinárov. Ak sa nechystáte zostať, môžete zaplatiť 100 dinárov za samostatné parkovacie miesto za každú začatú hodinu.

V rámci prác na modernizácii letiska Nikolu Teslu neďaleko nákladného terminálu letiska na ceste do Surčínu je tiež otvorené parkovisko Tesla, nové samostatné parkovisko pre osobné autá s bezplatnou autobusovou prepravou po terminál. Otvorením tohto parkoviska sa dosiahol ďalší dôležitý krok v celkovom pláne modernizácie letiska, ktorý realizuje Vinci Airoports.

Toto moderné, oficiálne letiskové parkovisko je postavené na asfalte a svojou rozlohou 36 400 štvorcových metrov poskytuje dodatočnú kapacitu k existujúcemu parkovisku pred budovou terminálu. Parkovisko Tesla venované je cestujúcim, ktorí plánujú tzv. kratší, stredný alebo dlhší pobyt na letisku. K dispozícii je viac ako 1 500 parkovacích miest, z toho 798 pre cestujúcich. Zvyšné parkovacie miesta sú určené pre vozidlá osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu, taxi prepravcom, auto požičovniam a vozidlám zamestnancov. Parkovisko je vybavené LED osvetlením, kamerovým systémom, najmodernejším systémom kontroly vstupu, plánujú sa parkovacie miesta s nabíjačkami pre elektromobily a práčovňa.

Parkovisko P11 je najvzdialenejšie a teda najlacnejšie parkovisko na letisku. Nachádza sa asi 2 kilometre od vchodu do terminálu. Prvé tri hodiny pre samostatné parkovacie miesto nie je spoplatnené, pričom každá ďalšia hodina je spoplatnená sumou 100 dinárov. Po nepretržitom dvanásťhodinovom parkovaní sa realizuje nárok na denný lístok, ktorý stojí 300 dinárov za deň. Svoje auto môžete počas cesty nechať na parkovisku P11, pretože na tomto mieste je organizovaná viacdenná parkovacia služba s určitou zľavou.

Zdroj: Belgrade Airport