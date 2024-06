Pred koncom svojho stredoškolského vzdelávania ku koncu aktuálneho školského roka predtým ako na petrovskom gymnáziu dostanú diplomy a vysvedčenia, maturanti generácie 2023/2024 v piatok 31. mája zorganizovali predmaturitnú zábavu.

Na konci školského roka 2023/2024 podľa tabla, na ktorých sú tohtoroční maturanti, svoje vzdelávanie na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci ukončili dve triedy žiakov so slovenským a jedna so srbským vyučovacou jazykom.

V Pamätniciach tejto školy po čase bude uvedené, že svoje školenie tohto roku ukončili iba triedy všeobecného odboru. Z toho po slovensky vyučovací proces absolvovali dve triedy – 32 žiakov a po srbsky jedna trieda, v ktorej bolo 20 žiakov. Dokopy v tomto školskom roku petrovské gymnázium opúšťa 52 maturantov.

V upravenej a vydekorovanej telocvični petrovského gymnázia pozmenenej na sieň tohtoroční maturanti sa pripravili na predmaturitnú zábavu. Na dvore pred telocvičňou sa zoskupili maturanti a maturantky vyobliekaní do sviatočných odevov a šiat. S nimi prišli aj ich rodičia a súrodenci a prvé rady postavených stoličiek zaplnili aktívni a bývalí profesori tejto školy.

Na začiatku programu stredom, chodbou pomedzi rady stoličiek ceremoniálne vo dvojici alebo v trojici vstupovali maturanti, ktorých vyvolávali podľa tried. Tu ich dočkali ich triedne profesorky Vieroslava Struhárová, Tatiana Topoľská a Aleksandra Božovićová-Tárnociová.

Svojim triednym profesorkám, ako i všetkým školiteľom na gymnáziu, sa prihovárali predstavitelia každej triedy osve. Počas programu prečítali vlastné úvahy zo školenia a dojmy z prežitých rokov a spoločne zaspievali pod taktovkou profesora Juraja Súdiho.

Aj triedne učiteľky sa prihovorili svojim teraz už postupne bývalým žiakom a zaželali im úspechy v ďalšom vzdelávaní, ako aj v živote. Maturanti sa im za venovaný čas a vedomosti zavďačili primeranými darčekmi. Prítomným maturantom a rodičom sa na úvod večierka prihovárali aj v mene školy – riaditeľka Daniela Marková a správca žiackeho domova Vladimír Melich. Aj im sa žiaci zavďačili symbolickými darčekmi, ako aj bývalej riaditeľke Jarmile Vrbovskej.

V záverečnom bode pred tradičným valčíkom s rodičmi, ktorým končia predmaturitnú zábavu, maturanti si spoločne zaspievali známu pesničku A sad adio… a popriali si rýchle stretnutie pri výročí maturity. Druhý polčas predmaturitnej zábavy aj tohtoročných petrovských maturantov nasledoval v cezpoľnej reštaurácii v Hložanoch.