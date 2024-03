Elektrodistribúcia Srbska na zajtra oznámila odstávky elektriny v Starej Pazove.

Od 9.00 do 13.00 sú naplánované odstávky vo Hviezdoslavovej ulici 2 a 12, Karađorđovej 7 a 9, ako aj od 10.00 do 12. hodiny v Ulici Cyrila a Metoda 27 až 29.