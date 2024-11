Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Aleksandar Martinović sa dnes stretol so zástupcami pivovarov Valjevska a Niška, s ktorými sa rozprával o výzvach v sektore pivovarníctva, najmä pokiaľ ide o podnikanie malých a stredných pivovarov.

Na stretnutí sa okrem iného hovorilo o výške spotrebnej dane z piva, konkrétne o možnosti zoradenia spotrebných daní podľa objemu výroby v súlade s praktikami Európskej únie, čo bolo jedným z návrhov zástupcov pivovarov.

Martinović zdôraznil, že pivovarnícky sektor je veľmi dôležitým odvetvím potravinárskeho priemyslu v Srbsku, no zároveň je aj dôležitým exportným odvetvím. Konštatoval, že existuje vôľa ministerstva pomôcť malým a stredným pivovarom zvýšiť objem výroby a byť konkurencieschopný na trhu, no potrebné je určiť konkrétne spôsoby, ako to urobiť.