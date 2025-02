Ministerka pre starostlivosť o rodinu a demografiu vo vláde Srbska Milica Đurđevićová-Stamenkovská včera rokovala so zástupcami samospráv o nadviazaní ešte lepšej spolupráce a koordinácie, najmä pokiaľ ide o verejný súbeh na zlepšenie demografie a populačnej politiky, ktorý bude vyhlásený 1. marca.

Đurđevićová-Stamenkovská pri prezentácii plánov práce ministerstva, ktoré sa budú realizovať v spolupráci s územnými samosprávnymi celkami, vyzdvihla, že obce, ktoré podľa analýzy venovali svojmu obyvateľstvu a stimulačným opatreniam najväčšiu pozornosť, budú koncom roka odmenené osobitnými grantmi ministerstva.

Ministerka uviedla, že prvou podmienkou, aby sa samosprávy prihlásili na verejnú výzvu, bude zriadenie rodinných a demografických rád v týchto oblastiach. „Chceme mať v každej obci zastupiteľstvá, ktoré budú monitorovať štatistické údaje, migračnú bilanciu a budú mať prehľad o sociálnych a existenčných podmienkach a výzvach, ktorým čelia osamelí rodičia a viacdetné rodiny, jednočlenné a staršie domácnosti,“ zdôraznila Đurđevićová-Stamenkovská.

„Rady by mali byť aj skutočnými propagovateľmi medzigeneračnej spolupráce v územných samosprávnych celkoch a v roku 2025 by malo mať Srbsko aj národnú radu pre rodinu a demografiu. Dôležité je však to, aby rady vznikali najskôr na najnižších úrovniach organizácie,“ podčiarkla ministerka. Uviedla, že našou najdôležitejšou národnou úlohou je začiatok procesu demografickej obnovy, pričom rodina je absolútnou prioritou vlády Srbska a najsilnejším národným záujmom. Práve preto je zriadenie rád v samosprávach dôležité, pretože chceme, aby každá samosprávna jednotka prispela k rozvoju stratégie odolnosti, ktorá, ako veríme, bude prijatá v tomto roku.

Svoje programy, ktoré pozitívne ovplyvnia demografické procesy v Srbsku, predstavili aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva, Ministerstva starostlivosti o dediny a Ministerstva turizmu a mládeže. Đurđevićová-Stamenkovská tiež zahlásila Dni vďačnosti, ktoré sa budú konať budúci mesiac v celom Srbsku, s cieľom prejaviť úctu tým, ktorí budovali a bojovali za svoju krajinu.

