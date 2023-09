Republikový štatistický úrad pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu, ktorý sa oslavuje 27. septembra, oznámil, že Srbsko vlani navštívilo 3 869 235 turistov, z toho 1 772 763 cudzincov. Najnavštevovanejším mestom bol Belehrad, ktorý prilákal 55,4 percenta zahraničných a 30,5 percenta domácich turistov.

V minulom roku bolo zaznamenaných 12,2 miliónov prenocovaní, z toho cudzincov bolo 4,9 miliónov. Belehrad vedie aj v počte prenocovaní, keďže 54,3 percenta prenocovaní cudzincov bolo v hlavnom meste Srbska a 26 percent domácich.

Keď ide o prenocovanie zahraničných turistov podľa krajiny pôvodu najpočetnejší sú turisti z Ruska s 12 percentami, potom turisti z Turecka s 9 percentami, nasledujú turisti z Bosny a Hercegoviny so 6,9 percentami, z Nemecka so 4,9 percentami a na piatom mieste je Severné Macedónsko so 4,3 percentami.

Najnavštevovanejším turistickým podujatím v Srbsku v roku 2022 bol Belgrade Beer Fest s 275-tisíc návštevníkmi, druhým bol Sabor v Guči s približne 250-tisíc hosťami a tretím bol festival Exit v Novom Sade s viac ako 200-tisíc návštevníkmi.

V predvečer Svetového dňa cestovného ruchu sa aj v Obchodnej komore Vojvodiny konala konferencia. Jej predseda Boško Vučurević upozornil, že celkový počet príjazdov turistov do Srbska od januára do júla bol 2,3 miliónov, čo je o 13 percent viac ako vlani v tom časovom rozmedzí. Vo Vojvodine bol najnavštevovanejší Nový Sad, kde bolo zaznamenaných 133 tisíc príjazdov turistov, čo je o 12 percent viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, pričom väčšinu tvorili zahraniční turisti.

Pokrajinský sekretár pre hospodárstvo a cestovný ruch Dr. Nenad Ivanišević poukázal na to, že pokrajinská vláda vyčlenila v posledných dvoch rokoch viac ako 700 miliónov dinárov na priamu podporu rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu.