Dubravka Đedovićová-Handanovićová, ministerka baníctva a energetiky, včera pobudla v Starej Pazove, kde najprv v budove Zhromaždenia obce mala pracovné zasadnutie s vedením tejto lokálnej samosprávy a spolu s Đorđom Radinovićom sa zúčastnila odovzdávania zmlúv na realizáciu opatrení energetickej účinnosti. Pri tejto pri príležitosti ministerka udelila 222 zmlúv občanom.

„Pre občanov Starej Pazovy ministerstvo a lokálna samospráva poskytli spolu 45 miliónov dinárov na dotácie, ktorými ich podporujeme na výmenu stolárskych prác, zateplenie fasády, výmenu kotlov či inštaláciu solárnych panelov. Dnes udeľujeme 222 zmlúv, pričom celkovo bude rozdelených 350, čo je viac ako minulý rok a svedčí to o tom, že občania túto priamu štátnu pomoc čoraz viac využívajú. Stará Pazova je jednou zo 131 lokálnych samospráv v Srbsku, ktoré sa zapojili do minuloročnej verejnej výzvy, a som rada, že občania sú si vedomí výhod investovania do energetickej účinnosti objektov, v ktorých žijú, najmä preto, že výsledky sú viditeľné už po troch alebo štyroch mesiacoch. Za posledné tri roky ministerstvo a obec vyčlenili takmer 90 miliónov dinárov na tieto účely a úspešne sme dokončili práce v takmer 500 domácnostiach v Starej Pazove,“ uviedla ministerka.

Ministerstvo baníctva a energetiky i tohto roku realizuje projekt Čistá energia a energetická účinnosť pre občanov v Srbsku, ktorý financuje Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj. Medzi lokálnymi samosprávami už štvrtý rok sa nachádza aj Obec Stará Pazova. Radinović povedal, že tentoraz udelili vyše 200 zmlúv a ich celkový počet je 350.

„Značné prostriedky na dotácie vyčlenila Obec Stará Pazova spolu so štátom. Z toho všetkého profituje aj štát, pretože energie sú dnes drahé a musíme sa rozhodnúť pre čistú energiu. Záujem je veľký a dúfam, že podobných projektov bude v najbližších rokoch ešte viac. Sme pripravení a ministerstvo je tiež pripravené investovať ešte viac prostriedkov,“ akcentoval predseda obce.

Zdroj: Ministerstvo baníctva a energetiky a Obec Stará Pazova