Ministerstvo vnútra dnes oznámilo, že Správa hraničnej polície v spolupráci s maďarskými hraničnými orgánmi zosúladila pracovný čas hraničného priechodu Bajmok – Bácsalmás.

Tento priechod bude v období od 4. júla do 8. septembra otvorený každý piatok, sobotu a nedeľu od 7.00 do 24.00, namiesto doterajších 7.00 do 19.00.

Hraničný priechod Bajmok – Bácsalmás je určený pre osobnú dopravu, s výnimkou autobusovej a nákladnej dopravy.