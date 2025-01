Poľnohospodári zoskupení pod strechou Klubu poľnohospodárov si aj v tejto zimnej sezóne naplánovali pravidelné prednášky, ktoré organizujú dvakrát do týždňa – v stredu a v piatok. Včera večer v rámci tohtoročného cyklu prednášok v Klube poľnohospodárov Báčsky Petrovec hosťovali predstavitelia Rady pre bezpečnosť v premávke Obce Báčsky Petrovec pod vedením predsedníčky obce Viery Krstovskej, ktorá je zároveň predsedníčkou rady. Pri tejto príležitosti zorganizovali spoločnú kampaň zameranú na bezpečnosť traktoristov v premávke.

Okrem zástupcov lokálnej petrovskej samosprávy na prezentácii boli prítomní aj predstavitelia Policajnej stanice Báčsky Petrovec.

V rámci kampane si naplánovali edukačnú prednášku o bezpečnosti v premávke pre traktoristov. Po pozdravných slovách predsedníčky obce Viery Krstovskej, o zákonoch a dopravných predpisoch týkajúcich sa traktorov, vlečiek a iných prívesných strojov a pomôcok prednášal predstaviteľ Agentúry pre bezpečnosť v premávke Nenad Stanković, náčelník Policajnej stanice v Sriemskych Karlovciach.

Dopodrobna vysvetlil všetky domnienky alebo pochybnosti, ktoré vznikajú pri označovaní traktorov a prívesov a názorne ukázal na situácie, keď vznikajú nehody u traktoristov, ktorých ani vlani nebolo málo a neraz sa to skončilo aj so smrteľnými prípadmi. Pripomenul, že dobré označenie a dobrá svetelná signalizácia traktorov nikdy nie je nazmar. Potom odpovedal aj na otázky prítomných, ktorí sa pýtali na to, čo ich zvlášť zaujímalo.

V druhej časti večierka obecný dopravný inšpektor Nebojša Stojisavljević, koordinátor rady, spolu s prítomnými dopravnými policajtmi petrovským poľnohospodárom rozdelili rotačné svetlá pre traktory, výstražné značky – trojuholníky a reflexné vesty. Tie Rada pre bezpečnosť v premávke Obce Báčsky Petrovec získava z fondu peňazí, ktoré aktívni účastníci v premávke platia za priestupky.